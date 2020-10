Przepis taki znalazł się w opublikowanym w Dzienniku Ustaw 23 października rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W rozporządzeniu przesądzono, że osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

W rozporządzeniu zapisano również, że osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

- To stricte prewencyjny przepis, który ma uchronić przed możliwą transmisją wirusa od osób podejrzanych o zakażenie i skierowanych na test. Pamiętajmy, że dziś spośród osób kierowanych na test przez lekarza POZ duży odsetek testów potwierdza zakażenie. Objecie kwarantanną chroni więc współobywateli – powiedział PAP rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który sam przebywa aktualnie na kwarantannie po stycznością z osobą zakażoną.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 18 tys. 820 osób. Łącznie wykryto 299 tys. 49 przypadków – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło dalsze 236 osób, w sumie jest 4851 zgonów. To najwyższe notowane dotąd dane dzienne.