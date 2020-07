Pamiętajmy o tym, że pandemia koronawirusa się nie skończyła. Mimo znoszenia wielu obostrzeń, powinniśmy dbać o to, by zminimalizować ryzyko zakażenia. W sklepach, urzędach, punktach gastronomicznych w Polsce nie obowiązują już limity osób w zależności od powierzchni lokalu, ale trzeba zakrywać usta i nos. Jak robić to poprawnie?

Jakie błędy popełniamy najczęściej, jeśli chodzi o noszenie maseczek?