Na całym świecie trwają prace nad ponad 140 szczepionkami, które mają chronić przed koronawirusem SARS-CoV-2. Część z nich jest już wyraźnie zaawansowana.

Z początkiem lipca 2020 r. w trzecią fazę badań klinicznych wkracza szczepionka amerykańskiej firmy Moderna. "New York Times" twierdzi, że może być ono gotowa na początku 2021 r. To preparat nowego typu, w którym wykorzystuje się mRNA wirusa, żeby wywołać reakcję odpornością. Był on pierwszym na świecie, który zaczęto testować na ludziach od początku maja 2020 r.

W trzecią fazę badań wkracza też szczepionka koncernu AstraZeneca, opracowana wspólnie ze specjalistami University of Oxford, o roboczej nazwie ChAdOx1nCoV-19. Jest ona testowana głównie w Anglii oraz w Brazylii i Afryce Południowej. Reuters i inne agencje prasowe informują, że pierwsze jej dawki mogą być dostępne już październiku 2020 r. W Brazylii w dwóch partiach w grudniu tego roku oraz w styczniu 2021 r. ma być gotowych już 100 mln dawek. Produkcją ma się zająć brazylijska firma Fiocruz.

W Brazylii badaniami klinicznymi tego preparatu objęto ponad 5 tys. ochotników (w Anglii – ponad 4 tys.), a ich koordynacją zajmują się specjaliści Federalnego Uniwersytetu w Sao Paulo. Opracowano ją w oparciu o zmodyfikowanego adenowirusa, zawierającego fragment materiału genetycznego kodującego białko znajdujące się na zewnątrz koronawirusa SARS-CoV-2. Po zetknięciu z nim powinna powstać reakcja odpornościowa, chroniąca przed zakażeniem.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szczepionka specjalistów AstraZeneca i Oksfordu jest najbardziej zaawansowana i szczególnie obiecująca. Ponieważ są duże nadzieje na to, że będzie bezpieczna i skuteczna, jej produkcja ruszy w już w najbliższych miesiącach - jeszcze zanim zakończą się badania trzeciej fazy.

W Brazylii testowana jest również kolejna szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 o nazwie CoronaVac. Opracowali ją specjaliści firmy Sinovac Biotech w Pekinie we współpracy z Instytutem Butantan, czołowym brazylijskim producentem preparatów immunologicznych. Tym razem wykorzystano w niej osłabionego koronawirusa, a badania kliniczne na 9 tysiącach ochotników również mają się rozpocząć w lipcu 2020 r. Masowa produkcja tego preparatu planowana jest w pierwszej połowie 2021 r.

- Rola Brazylii w tych badaniach jest szczególnie ważna ze względu na doświadczenia w badaniach klinicznych, jak i rozpowszechnienie w tym kraju pandemii Covid-19 – powiedział Ricardo Palacios z Instytutu Butantan. Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 testowane są na ochotnikach, którzy nie chorowali na Covid-19, ale są nią szczególnie zagrożeni.