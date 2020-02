Reklama

Do 25.02 potwierdzono 229 przypadków koronawirusa (7 ofiar śmiertelnych, 1 osoba wyleczona) we Włoszech. Jak powinni zachować się turyści powracający z ferii we Włoszech?

Opowiedział o tym ekspert profilaktyki zakażeń dr Paweł Grzesiowski.