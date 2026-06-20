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Jak skutecznie schłodzić organizm podczas upałów? Sprawdzone sposoby na bezpieczne przetrwanie gorących dni

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
wczoraj, 20:15
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słońce, niebo
Jak skutecznie schłodzić organizm podczas upałów? Sprawdzone sposoby na bezpieczne przetrwanie gorących dni/Shutterstock
Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza to poważne wyzwanie dla organizmu. W czasie upałów serce i układ krążenia pracują znacznie intensywniej, aby utrzymać prawidłową temperaturę ciała i zapobiec przegrzaniu. Organizm rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu oddaje nadmiar ciepła do otoczenia. Jednocześnie uruchamiany jest mechanizm pocenia się, który pozwala schłodzić ciało.

Proces ten może jednak prowadzić do spadków ciśnienia, osłabienia, zawrotów głowy czy problemów z krążeniem. Szczególnie narażone są osoby starsze, przewlekle chore, a także niemowlęta i małe dzieci, których organizmy gorzej radzą sobie z regulacją temperatury.

Leki a upały - na co zwrócić uwagę

Wysokie temperatury mogą wpływać na działanie niektórych leków. Zmiany w krążeniu krwi oraz zwiększona utrata płynów sprawiają, że organizm reaguje inaczej niż w chłodniejsze dni. Dlatego osoby przyjmujące leki na stałe powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem i upewnić się, czy podczas fali upałów nie będzie konieczna modyfikacja dawkowania. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, które są bardziej narażone na odwodnienie i zaburzenia gospodarki elektrolitowej.

Sprawdzone sposoby na bezpieczne przetrwanie gorących dni: nawadnianie to podstawa

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony przed skutkami wysokich temperatur jest odpowiednie nawodnienie. Zdrowi dorośli powinni wypijać nawet od 2,5 do 3 litrów płynów dziennie, a w czasie największych upałów warto sięgać po szklankę wody co godzinę. Najlepszym wyborem są woda mineralna, niesłodzone herbaty oraz rozcieńczone soki owocowe. Należy natomiast ograniczyć słodkie napoje gazowane, które mogą nasilać uczucie pragnienia. Niewskazany jest również alkohol, ponieważ dodatkowo obciąża układ krążenia i przyspiesza odwodnienie organizmu.

Jak skutecznie schłodzić organizm podczas upałów: zimny czy letni prysznic

Choć lodowaty prysznic wydaje się idealnym rozwiązaniem w gorący dzień, eksperci zalecają korzystanie z letniej wody. Zbyt zimny prysznic może wywołać gwałtowne zwężenie naczyń krwionośnych i utrudnić naturalne oddawanie ciepła przez organizm. Znacznie lepszy efekt daje letni prysznic oraz pozostawienie cienkiej warstwy wilgoci na skórze. Parująca woda działa jak naturalny system chłodzenia i pomaga obniżyć temperaturę ciała. Podobny efekt można uzyskać, spryskując skórę wodą z atomizera.

Jak ochłodzić mieszkanie podczas fali upałów

W czasie największego nasłonecznienia warto ograniczyć napływ gorącego powietrza do wnętrza domu. Okna najlepiej zamykać w ciągu dnia, a rolety lub zasłony pozostawiać zasunięte. Dzięki temu pomieszczenia nagrzewają się wolniej i łatwiej utrzymać w nich komfortową temperaturę. Osoby starsze oraz przewlekle chore powinny unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia i ograniczyć wysiłek fizyczny do minimum.

Jeśli wyjście z domu jest konieczne, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Zawsze warto mieć przy sobie wodę, stosować krem z filtrem UV oraz wybierać zacienione miejsca. Dzieci powinny przebywać głównie w cieniu i nosić nakrycia głowy chroniące również kark oraz uszy. Aktywność fizyczną najlepiej planować wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy temperatura powietrza jest niższa.

Udar słoneczny i udar cieplny - objawy, których nie wolno ignorować

Długotrwałe przebywanie na słońcu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Objawami udaru słonecznego są między innymi ból głowy, nudności, zaczerwienienie twarzy oraz sztywność karku. W takiej sytuacji należy natychmiast schronić się w cieniu, schłodzić głowę i szyję oraz uzupełnić płyny. Jeszcze groźniejszy jest udar cieplny. Charakterystyczne objawy to zawroty głowy, skurcze mięśni, bardzo wysoka temperatura ciała oraz sucha, zaczerwieniona skóra. Jest to stan zagrożenia życia wymagający natychmiastowego wezwania pomocy medycznej.

Odpowiednie nawodnienie, unikanie pełnego słońca oraz stosowanie prostych metod chłodzenia organizmu pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko problemów zdrowotnych podczas letnich fal upałów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ochronaupałdni
Ewa Kranz
Ewa Kranz

Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i stylu życia. Tworzy teksty, które mają na celu nie tylko zaciekawić, ale też pomóc Czytelnikom lepiej dbać o siebie - bez nadmiaru medycznego żargonu, za to z naciskiem na rzetelność i prosty przekaz.

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