Reklama

O tym, jak wdrożyć dobre nawyki, które dadzą oczom wytchnienie, opowiada Alina Adamowicz, terapeutka, trenerka biznesu i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

5 minut przerwy na godzinę

Reklama

Każdy zasługuje na przerwę, także nasz wzrok. Dziennie spędzamy przed ekranami laptopów czy smartfonów większość swojego czasu. Nasze oczy potrzebują chwili odpoczynku i regeneracji. Długotrwała praca przy komputerze czy wielogodzinne wpatrywanie się w ekran laptopa, smartfona i tableta negatywnie wpływa na kondycję oczu. Regularne krótkie przerwy – tego potrzebują – mówi Alina Adamowicz.

Dbajmy o to, by na każdą godzinę, którą spędzamy przed ekranem emitującym szkodliwe niebieskie światło znaleźć 5 minut przerwy. Możemy w tym czasie spoglądać w okno, popijając wcześniej przygotowaną herbatę bądź przeczytać kilka stron lokalnej gazety. Ostatecznie możemy też po prostu na tę chwilę zamknąć oczy i zaplanować, co będziemy robić w wolnym czasie.

Reklama

Spacer zamiast serialu

Według raportu „Godzina dla Oka” spędzamy przed komputerem średnio 10 godzin dziennie. Osoby, które pracują w biurze – aż 12. Te statystyki są zatrważające, zwłaszcza że przecież często naszym ulubionym sposobem na spędzanie wolnego czasu jest przeglądanie mediów społecznościowych, oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe. Wszystkie te czynność, zamiast dać odpocząć naszym oczom – angażują je. Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na cały organizm, dotlenia go i poprawia krążenie, także w narządzie wzroku. Korzystajmy ze zbliżającej się wiosny i spędzajmy czas na świeżym powietrzu – niech nasze oczy będą w dobrej formie – radzi Alina Adamowicz – terapeutka i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

W celu regeneracji narządu wzroku dużo lepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu będzie rodzinny spacer. Jeśli jest kiepska pogoda, warto wyciągnąć z szafek gry planszowe i zaangażować lokatorów bądź zaprosić przyjaciół. Nasze oczy podziękują nam za chwilę odpoczynku od niebieskiego światła, a my będziemy mogli spędzić czas w miły sposób.

Marchewka zamiast batona

W celu zadbania o dobry stan naszych oczu powinniśmy dostarczać mu odpowiednich składników odżywczych. Dieta ma wpływ na cały nasz organizm – w tym także na oczy. Z tego powodu w produktach, które spożywamy, powinny znaleźć się witaminy A, D, B, C i E, kwasy omega-3 i mikroelementy takie jak np. cynk. Choć raz dziennie zamień niezdrową przekąskę na pełne witamin i wartości odżywczych warzywa, owoce lub ziarna i orzechy, a twoje ciało i umysł Ci za to podziękują – mówi Alina Adamowicz. Produkty, które zawierają potrzebne mikroelementy to: tłuste ryby morskie, orzechy, rośliny strączkowe i warzywach (np. natka pietruszki, kapusta, marchew, szpinak).

Zawsze patrz w stronę słońca, ale tylko w okularach

Niewiele osób wie, że okulary przeciwsłoneczne służą nie tylko, jako modny dodatek. Warto wiedzieć, że mogą przysłużyć się także dla naszych oczu. Odpowiednio dobrane, chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV, filtrując szkodliwe światło. Nie narażaj swoich codziennie ciężko pracujących oczu na szkodliwe promienia UV, chroń je nawet na spacerze, niech odpoczywają w komforcie, a na pewno dłużej będziesz cieszyć się ich zdrowiem – mówi Alina Adamowicz.

Zakładanie okularów przeciwsłonecznych, gdy wychodzimy na zewnątrz to bardzo prosta czynność, a może efektywnie pomóc naszemu zdrowiu. Pamiętajmy, by wychodząc z domu w słoneczny dzień zakładać je i cieszmy się podwójnymi korzyściami – słońce nie będzie nas razić, a nasz wzrok odpocznie.

Postaw na ilość i jakość snu

Nawet nowoczesne maszyny potrzebują ładować swoje akumulatory, nie inaczej jest z ludźmi. Sen pomaga nam nabrać energii, ale warto wiedzieć, że jest też ważnym elementem dbania o zdrowie. Śpiąc należytą liczbę godzin, pomożemy całemu organizmowi funkcjonować w prawidłowy sposób, a także damy odpocząć wzrokowi i pozwolimy mu właściwie się zregenerować.

Pamiętajmy także, by przed pójściem spać, unikać szkodliwego światła niebieskiego. Z tego powodu powinniśmy zrezygnować z przeglądania mediów społecznościowych przed ekranem naszego smartfona czy laptopa na godzinę przed zaśnięciem. Sen jest kluczowy dla całego organizmu, pozwala na regenerację sił, dlatego dbaj o to, by przeznaczać na niego przynajmniej 7h. Wtedy nie grozi Ci pękanie naczynek krwionośnych w oczach, pieczenie czy nieprzyjemne uczucie piasku pod powiekami – podsumowuje Alina Adamowicz – terapeutka i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

Wsłuchaj się w siebie i swój organizm. Nie bagatelizuj żadnych niepokojących symptomów, ze strony organów. Jeśli Twoim oczom towarzyszy zaczerwienienie, łzawienia, ból czy suchość skonsultuj się z okulistą. Pamiętaj także o odpowiedniej higienie oczu i profilaktyce, takiej jak nawilżanie, aby dobry wzrok mógł służyć skutecznie przez długie lata.