Które produkty warto dołączyć do naszej diety z korzyścią dla naszych oczu? Odpowiada dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

Co powinna zawierać dieta dla zdrowych oczu?

Według raportu #GodzinaDlaOka blisko 50 procent respondentów przynajmniej raz w tygodniu obserwuje u siebie problemy z oczami. Wśród najczęstszych możemy wymienić m.in.: ich ból, zaczerwienienie, uczucie piasku pod powiekami, a nawet łzawienie czyli dolegliwości związane z tzw. zespołem suchego oka. Poza stosowaniem zewnętrznego wsparcia (np. kropli nawilżających) warto postawić również na ochronę wewnętrzną. Zapewnić nam ją może… odpowiednia dieta. Właściwe składniki odżywcze w naszym codziennym jadłospisie mogą również korzystnie wpływać na inne aspekty związane z widzeniem.

Jesteś tym, co jesz – to powiedzenie, które możemy również zastosować do naszych oczu. Ich zdrowie jest bowiem w dużej mierze uzależnione od rodzaju produktów, które spożywamy. Jeżeli odpowiednio będziemy planować nasz codzienny jadłospis, wówczas dieta będzie „sprzymierzeńcem” narządu wzroku. Aby tak się stało musi dostarczać kilku niezbędnych elementów. Pierwszymi z nich są antyoksydanty – luteina i zeaksantyna, które m.in. zmniejszają ryzyko wystąpienia zaćmy, czy zwyrodnienia plamki, chronią przed wolnymi rodnikami i szkodliwym oddziaływaniem światła niebieskiego. Kwasy nienasycone – omega-3 oraz omega-6 pozwalają z kolei w pewnym stopniu regulować ciśnienie wewnątrzgałkowe, a beta-karoten, po przetworzeniu w organizmie w witaminę A, pozwala na niwelowanie wolnych rodników oraz ogranicza ryzyko wystąpienia m.in. kurzej ślepoty czy zespołu suchego oka. Nie możemy również zapominać o innych witaminach – te z grupy C pozwalają na zachowanie właściwej kondycji naczyń krwionośnych, a witamina E korzystnie wpływa na błony komórek oka. Należy także pamiętać o regularnej podaży cynku, miedzi, manganu

i selenu, które uczestniczą w wytwarzaniu barwnika – rodopsyny. Pośrednio pozwala ona m.in. na redukowanie szkodliwych wolnych rodników.– tłumaczy dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

TOP 10 produktów dla zdrowych oczu

