Dbając o swoje zdrowie bardzo często zapominamy o oczach. Gdy nasz wzrok ulega pogorszeniu, zaczynamy używać okularów korekcyjnych i uważamy, że to wszystko co możemy zrobić. W przypadku takich objawów, jak pieczenie, zaczerwienienie i suchość lub nadmierne łzawienie oka, niezwykle ważne jest działanie od środka za pomocą odpowiedniej diety i suplementacji, a także stosowanie codziennej ochrony. Oto 3 nawyki, za które Twoje oczy będę Ci wdzięczne i je pokochają:

1. Zdrowa dieta

Odpowiednia i bogata w odżywcze składniki dieta ma bardzo duży wpływ na stan naszych oczu i jakości widzenia. Do swojego codziennego jadłospisu warto dodać produkty z wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3. Stanowią one budulec tkanki nerwowej znajdującej się w siatkówce oka. Niedobory tych elementów mogą doprowadzić do wielu chorób narządu wzroku, np. zwyrodnienia plamki żółtej. Produkty, które dostarczają kwasy omega-3 to m.in. tłuste ryby, takie jak łosoś, a także awokado, orzechy włoskie oraz mięso kurczaka. Ważnym składnikiem są także naturalne barwniki – luteina i zeaksantyna, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku i umożliwiają jego regenerację. Ich niedobór może powodować pogorszenie jakości widzenia, by temu zapobiec warto włączyć do swojej diety zielone warzywa. Gdy chcemy w szczególny sposób zadbać o nasz wzrok, codzienny jadłospis powinien zawierać również witaminy C, A i E zawarte m.in. w marchwi, brokułach, cytrusach oraz oleju słonecznikowym i orzechach.

2. Suplementacja

Odpowiednio skonstruowana dieta nie zapewni nam w 100 proc. zdrowego wzroku. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkich wspomnianych wcześniej składników w swoim jadłospisie warto sięgnąć po suplementy (np. Ocuvite Complete). Zawiera on kwasy omega-3, których odpowiednio dużą ilość ciężko uzyskać jedynie poprzez zwyczajne posiłki. Ponadto znajdziemy w nim niezbędne witaminy(C i E,), zeaksantynę oraz luteinę. Wszystko to pomoże w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz dobrej kondycji oczu. Suplementacja jest szczególnie ważna, gdy zauważamy niepokojące objawy, które mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Suchość i pieczenie oka to dość powszechne zjawiska, ale jesteśmy w stanie z nimi walczyć za pomocą odpowiednio połączonych ze sobą składników.

3. Stała ochrona

Do zdrowej diety oraz suplementów, warto dołożyć coś jeszcze, by chronić swoje oczy przez cały czas. Okulary z filtrem przydadzą się nie tylko latem, gdy temperatura przekracza30 stopni Celsjusza. Najsilniejsze promieniowanie słoneczne zaczyna się już wczesną wiosną, a kończy jesienią. Skoro jesteśmy w stanie używać kremu z filtrem do ciała przez cały rok, dlaczego nie chronimy w podobny sposób naszych oczu? Przy wyborze takich okularów warto zwracać uwagę na to, by miały odpowiednio wysoki filtr, a niekoniecznie odpowiednio małą cenę. Traktujmy to jako inwestycję we własne zdrowie na lata, a nie lato.

Spędzając czas przy komputerze, w klimatyzowanych lub ogrzewanych pomieszczeniach, jesteśmy dodatkowo narażeni na suchość i pieczenie oczu. W takich sytuacjach przydadzą się krople nawilżające do stosowania w razie potrzeby. Poprawi to jakość naszego widzenia i sprawi, że oczy nie będą tak przemęczone po całym dniu intensywnej pracy. Dodatkowo warto co 30 min oderwać wzrok od ekranu komputera lub telefonu. Spędzanie kilkunastu godzin dziennie przy sztucznym świetle może doprowadzić do wielu schorzeń i chorób.

Ból oczu, zaczerwienie i pieczenie to tylko jedne z wielu objawów, które mogą oznaczać pogorszenie kondycji naszych oczu. Warto działać zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Dobrze skomponowana dieta i odpowiednie suplementy pomogą nam dostarczyć wielu ważnych składników i minerałów do naszego organizmu. Codzienna ochrona oczu, czyli okulary przeciwsłoneczne, krople nawilżające, suplementacja i odpoczynek od światła z telefonu czy komputera sprawi, że unikniemy wielu poważnych schorzeń i przedłużymy dobrą jakość wzroku. Warto zmieniać nawyki na te lepsze dla zdrowia, ponieważ stosując się do tych zasad, z pewnością wspomożemy nasze oczy, a one w przyszłości się odwdzięczą w najlepszy możliwy sposób – pokazując to, co w życiu najpiękniejsze.