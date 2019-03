- W związku z oczekiwaniami pacjentów dotyczącymi lepszej dostępności, by szybciej wykonywać kluczowe elementy diagnostyki, (…) zdecydowaliśmy, że będziemy finansowali w sposób bezlimitowy część świadczeń, w tym: tomografię komputerową i rezonans magnetyczny oraz świadczenia z zakresu usuwania zaćmy, które są niezwykle istotne, bo brak dobrego widzenia skutkuje stratami zdrowotnymi i pogorszeniem jakości życia – powiedział szef resortu zdrowia.

Minister Szumowski podał, że tomografia, rezonans i zabiegi usuwania zaćmy będą finansowane bezlimitowo od pierwszego kwietnia.

- W tych obszarach mamy już pewne sukcesy – ocenił. Podał, że jeśli chodzi o usunięcie zaćmy kolejki w przypadkach stabilnych skróciły się o ponad pól roku, a w pilnych - o dwa miesiące. Dodał, że jeśli chodzi o rezonans magnetyczny kolejki w przypadkach stabilnych skróciły się o nawet dwa miesiące, zaś w pilnych o ponad miesiąc. Poinformował też, że jeśli chodzi o tomografię komputerową w stabilnych przypadkach kolejki są krótsze o miesiąc, a w pilnych – o kilkanaście dni.

- Mam nadzieję, że te działania, które podejmujemy o bezlimitowym finansowaniu, doprowadzą do kolejnego skracania się tych kolejek i pacjenci będą mieli szybszy i pełniejszy dostęp do tych świadczeń – powiedział minister.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna wyjaśnił, że wnioski świadczeniodawców będą przyjmowane co kwartał; mają dotyczyć wszystkich wykonanych świadczeń bez względu na wartość umowy wcześniej zawartej. Na podstawie tego wniosku – jak zaznaczył - dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie zmieniał umowę odpowiednio do wykonania. - Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby pieniądz szedł za pacjentem; żeby świadczeniodawca był pewny, że jak wykona więcej świadczeń, to zostaną sfinansowane – dodał.

Szef MZ zapewnił, że ilość środków desygnowanych na te trzy zakresy oczywiście się zwiększy.

- Będziemy też przymierzać się do zmiany planu finansowego NFZ w najbliższym czasie. Chcielibyśmy, że by to było uwzględnione w nowym planie już – stwierdził.