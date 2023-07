Cytologia i mammografia, kontrola znamion na skórze czy badanie wzroku – szereg badań profilaktycznych można było wykonać w sobotę na Rynku w Kielcach, gdzie zorganizowano Piknik Zdrowia. Wydarzenie wspólnie przygotowały świętokrzyski oddział NFZ, Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Fundacja Pokonaj Raka.

Do wykonywania badań profilaktycznych zachęcał dr Leszek Smorąg, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. - Wcześnie wykryty rak to na pewno nie jest wyrok, a choroba do wyleczenia. Natomiast lekceważąc objawy, sami się skazujemy na ciężkie leczenie, które jest i okaleczające, i obciążające dla organizmu – zaznaczył.

Dodał, że profilaktyka jest kluczem do długiego i zdrowego życia. - Kilka dni temu diagnozowałem 29-letnią pacjentkę z rakiem piersi. Zmianę wyczuwała od ponad roku, ale była przekonana, że w tym wieku nie zachoruje na nowotwór. Rak nie wybiera, można zachorować w każdym wieku i w każdym wieku należy się badać – dodał specjalista.

- Pamiętajmy, że profilaktyka jest skierowana do ludzi, którzy nie mają żadnych objawów. Mam pacjentów, którzy dzięki badaniom wykonanym na takich piknikach żyją. Niektórzy przyszli konkretnie na piknik, aby sprawdzić stan zdrowia. Inni z kolei zostali zaproszeni przez znajomego, czy członka rodziny. Oni takim badaniom zawdzięczają życie – zaznaczył.

Prezes Fundacji Pokonaj Raka Katarzyna Gulczyńska, zwróciła uwagę, że województwo świętokrzyskie wyróżnia się na tle pozostałych tym, że posiada specjalny cytomammobus.

- Smuci mnie jednak to, że jest mała liczba badań. 15 proc. uprawnionych kobiet wykonuje cytologię. Nie potrafimy doceniać tego, co mamy. Cytomammobus to jedyny taki pojazd w Polsce. Apeluję więc, aby korzystać z tej dobroci. Bądźmy zawsze o krok przed chorobą – podkreśliła.

W niedzielę Piknik Zdrowia przeniesie się na plac przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Z badań profilaktycznych będzie można skorzystać od 12 do 17.