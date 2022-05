- Wiemy, że zdrowe jelito jest kluczem do naszego ogólnego zdrowia – powiedział główny autor publikacji, dr Khalid Shah z Center for Stem Cell and Translational Imnunotherapy Brigham and Women’s Hospital.

- Jest tak ważne, że często nazywamy je naszym drugim mózgiem. W ostatnich latach zaczęliśmy doceniać wiele funkcji jelit, w tym połączenie jelito-mózg i połączenie między jelitami a naszym układem odpornościowym. I odwrotnie, zaburzenie mikrobioty jelitowej (dysbioza) może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie - dodał.

Mikrobiota jelitowa wpływa na leczenie raka

Naukowcy z Brigham and Women's Hospital (USA) określili zależności pomiędzy mikrobiotą jelitowym a odpowiedzią terapeutyczną na immunoterapię, chemioterapię, operacje onkologiczne i inne, wskazując na sposoby, w jaki można wpływać na mikrobiotę aby poprawić leczenie.

Shah i jego współpracownicy wskazują na rosnącą rolę mikrobioty jelitowej w immunoterapii. Inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego i terapia blokowania punktów kontrolnych układu odpornościowego to nowe strategie leczenia nowotworów, ale odpowiedź na te formy leczenia różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi osobami i różnymi rodzajami nowotworów. Kilka badań wykazało różnice dotyczące gatunków bakterii znalezionych w próbkach kału od osób reagujących i niereagujących na leczenie, co sugeruje, że różny skład mikrobioty jelitowej może wpływać na odpowiedź na immunoterapię. W szczególności autorzy zwracają uwagę na ostatnie badania nad wpływem diet ketogenicznych na pacjentów z nowotworami.

- Dzisiaj opracowywanie terapii, które synchronizują immunoterapie i mikrobiotę jelitową, zapewnia medycynie wyjątkową okazję do rzeczywistego wprowadzenia zmian w opiece nad pacjentem – powiedział Shah.

Autorzy przedstawiają również przegląd tego, w jaki sposób mikrobiota wpływa na odpowiedź na chemioterapię i inne konwencjonalne metody leczenia raka, a także jak terapie przeciwnowotworowe mogą wpływać na mikrobiotę i powodować działania niepożądane.

- Ogólnie rzecz biorąc, te odkrycia potwierdzają potencjał wpływania na mikrobiotę jelitową w celu zmniejszenia skutków ubocznych konwencjonalnego leczenia raka – powiedział Shah.

Autorzy zauważają, że niewiele wiadomo na temat tego, jak wygląda „idealny" skład bakterii w jelitach i jak wyniki modeli przedklinicznych mogą, ale nie muszą przekładać się na zastosowania u ludzi. Zwracają uwagę, że należy zachować ostrożność przed zastosowaniem probiotyków lub wprowadzeniem diety.

Wiele badań klinicznych nad nowotworami bada obecnie wpływ mikrobioty, aby pomóc w rozwiązaniu niektórych ograniczeń i luk w zrozumieniu. Obejmują one próby przeszczepu drobnoustrojów kałowych, stosowania suplementów diety i nowych leków, które mogą wpływać na skład mikrobioty.

- Istnieją mocne dowody na to, że mikrobiom jelitowy może mieć pozytywny wpływ na terapie przeciwnowotworowe – powiedział Shah. – Pozostają ekscytujące możliwości do zbadania, w tym wpływ zdrowej diety, probiotyków, nowatorskich terapii i nie tylko.