Jak podkreśla NFZ, grypa to nie jest zwykłe przeziębienie - to groźna, ostra choroba zakaźna, która może prowadzić do powikłań, zagrażając zdrowiu.

Okres wylęgania wynosi od 1 do 2 dni, a wirus przenosi się drogą kropelkową, bezpośrednim lub pośrednim kontaktem. Czasem przebiega łagodnie, ale niekiedy pozostawia za sobą poważne powikłania, które mogą być bardzo niebezpieczne - wskazano.

Odpowiednie przygotowanie organizmu jest kluczowe dla utrzymania zdrowia - przekazał NFZ. Eksperci podkreślają, że istnieją konkretne kroki, które każdy z nas może podjąć, aby zminimalizować ryzyko zachorowania.

W ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką NFZ zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.