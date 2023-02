Z powodu grypy zmarło w pierwszym tygodniu stycznia siedem osób, a w kolejnych odpowiednio - 26, 15 i 23 osoby. Łącznie to 71 zgonów.

Od 1 do 7 stycznia br. było 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń, od 8 do 15 stycznia – 252 837, od 16 do 22 stycznia - 194 336, zaś od 23 do 31 stycznia – 227 149.

Oznacza to, że przez cały styczeń potwierdzono 980 959 przypadków grypy i jej podejrzeń. W grudniu 2022 r. było ich ponad 1 mln 139 tys., a przez cały listopad ok. 490 tys.

W pierwszym tygodniu stycznia br. wystawiono z powodu grypy i jej podejrzeń 2891 skierowań do szpitala, w kolejnym – 2387, w trzecim – 1511, a w ostatnim – 1697.

Grypa objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień, w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami.