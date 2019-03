Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce w okresie od 16 do 22 lutego zarejestrowano w Polsce ogółem 199,472 tys. zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 74,1 przypadków na 100 tys. ludności, co stanowi 8,9-procentowy spadek w stosunku do okresu od 8 do 15 lutego.

W tym samym okresie zeszłego roku zarejestrowano w Polsce 269,682 tys. zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Badania laboratoryjnie potwierdziły w prawie połowie pobranych próbek obecność wirusa grypy.

W sezonie epidemicznym grypy w Polsce od 1 września 2018 r. do 22 lutego 2019 r. zarejestrowano 67 zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy.