W pierwszym tygodniu (od 1 do 7 lutego) zanotowano 15 zgonów, w drugim (od 8 do 15 lutego) - 25, w trzecim tygodniu (od 16 do 22 lutego)- 19, zaś w ostatnich dniach lutego (od 23 do 28) zmarły 22 osoby. W całym styczniu zmarło osiem osób.

W lutym odnotowano ponad 844 tys. przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Odpowiednio w kolejnych tygodniach: 236 tys. 454; 250 tys. 131 i 199 tys. 472; zaś w kilku ostatnich dniach lutego - 158 tys. 698.

Grypa objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami. Występuje przez cały rok, jedynie w mniejszym nasileniu w poszczególnych okresach, np. latem.