13 pacjentów jest w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a 11 w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie.

- Osoby, które zachorowały, zostały niezwłocznie odizolowane od innych pacjentów – poinformowała PAP Natalia Synowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Krakowie.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie poinformował w komunikacie: - Podjęto działania profilaktyczne utrzymania wzmożonego reżimu sanitarnego – zostały wydane zalecenia ograniczenia przyjęć planowanych oraz ograniczenie wizyt osób z zewnątrz.

Z kolei rzecznik prasowy Szpitala św. Łukasza w Tarnowie Damian Mika powiedział PAP, że chorzy leżą na oddziałach chorób wewnętrznych, są to osoby głównie w podeszłym wieku, część trafiła ze zdiagnozowanym najpierw zapaleniem płuc.

W Małopolsce w sezonie grypowym 2017/2018, od października do marca, zanotowano pięć przypadków grypy AH1N1 w jednym szpitalu. W sezonie grypowym od października 2018 r. do grudnia 2018 r. nie zanotowano zachorowań na świńską grypę, 24 zanotowane przypadki odnoszą się do okresu od stycznia 2019 r.

W ostatnim czasie w województwie oprócz zachorowań na grypę sezonową i zgłoszonych przypadków zachorowań na grypę typu AH1N1 nie zgłoszono zachorowań na inne typy tej choroby.

Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie wynika, że od 1 do 7 stycznia tego roku w Małopolsce zanotowano łącznie ponad 12,7 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę sezonową. W tym samym okresie w 2018 r. liczba ta była wyższa i wyniosła ponad 13,8 tys. przypadków.

Szczyt zachorowań na grypę przypada zwykle w styczniu, lutym i marcu, więc – jak podkreśliła WSSE w komunikacie dla PAP – obecny wzrost zachorowań na grypę sezonową nie jest sytuacją nadzwyczajną.

Jeśli chodzi o zachorowania na odrę, to w 2018 r. w Małopolsce zanotowano dziewięć przypadków. Dla porównania w 2017 r. odnotowano trzy przypadki zachorowania na odrę.

- Mimo że sezon grypowy w pełni nadal zachęcamy do wykonania szczepienia przeciwko grypie. Szczepienie pozwoli uzyskać odporność na resztę sezonu grypowego. Szczególnie zachęcamy do wykonania szczepienia osoby starsze, przewlekle chore, z obniżoną odpornością, jak również kobiety w ciąży – zaapelowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.