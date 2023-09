1. Wzmacniaj jelita dietą

Aby wspierać mikroflorę jelit, wprowadź do diety dziecka kiszonki oraz inne produkty bogate w probiotyki. Należą do nich kefiry i pozostałe fermentowane produkty mleczne, jak maślanka. Probiotyki są też w fermentowanych przetworach soi czy kombuchy.

Dobrze, aby dieta dziecka była bogata też w prebiotyki i błonnik. Bardzo dobrze sprzyjają one namnażaniu korzystnych bakterii w jelitach. Błonnik znajduje się w owocach, warzywach oraz pełnoziarnistych produktach. Prebiotyki są między innymi w bananach, cebuli czy czosnku.

Unikaj za to:

cukru

przetworzonego jedzenia na bazie tłuszczów trans, takiego jak chipsy, krakersy, paluszki,

nadmiaru węglowodanów prostych, jak biała bułka i biały makaron.

2. Siła probiotyków

W okresie jesienno-zimowym, w czasie panujących infekcji rotawirusowych albo wtedy, gdy dziecko przyjmuje antybiotyk, warto wesprzeć dodatkowo jego mikrobiom podając mu probiotyki dla dzieci. Wybierz probiotyk dla dziecka lub synbiotyk dla dziecka, który zawiera bezpieczne i dobrze przebadane szczepy bakterii probiotycznych, jak na przykład Lactobacillus rhamnosus GG.

Warto, aby synbiotyk dla dzieci zawierał także prebiotyki, jak fruktooliuosacharydy lub inulina. Aby dziecko chętnie przyjmowało synbiotyk dla dzieci, wybierz taki w formie kropli lub czekoladek. W przypadku małych dzieci unikaj tabletek, bo mogą nie chcieć ich przyjmować.

3. Sen to zdrowie

Sen reguluje zdrowie całego organizmu, wpływa też w istotny sposób na mikrobiom. Głównie dlatego, że zmniejsza poziom stresu, który może bardzo osłabiać mikroflorę jelit. Dlatego zadbaj o to, aby Twoje dziecko dobrze się wysypiało. Jeśli nie może zasnąć, bo stresuje się szkołą, naucz je jak się relaksować. Może to być uspokajające oddychanie lub jakakolwiek aktywność, która go uspokaja, nawet czytanie książki czy granie w ulubioną grę.

Dbaj też o to, aby dziecko spało między 7 a 9 godzin dziennie. To pozwoli też lepiej zadbać o jego odporność i ochronić je przed infekcjami, które często pojawiają się tuż po rozpoczęciu przedszkola, szkoły czy w okresie jesienno-zimowym.

4. Stała aktywność fizyczna

Sport jest bardzo ważny dla zdrowia. Zwłaszcza ten wykonywany na powietrzu, bo pozytywnie wpływa on na zdrowie mikrobiomu. Zadbaj o to, aby dziecko spędzało jak najwięcej czasu na dworze. Rower, bieganie, gra w piłkę, wszystkie te zajęcia będą wzmacniać jego mikrobiom. Tak naprawdę wszelkie sporty drużynowe, jak piłka czy siatkówka na zewnątrz, są niezwykle cenne, bo dziecko buduje oraz wzmacnia swój mikrobiom dzięki kontaktom z ziemią, trawą czy piaskiem.