Naukowcy z University of Queensland odkryli, że niedobór witaminy D u matki może zaburzać rozwój neuronów u dzieci, zwiększając ryzyko schizofrenii.

Znanych jest wiele predysponujących do tej choroby czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Wiele pozostaje jeszcze tajemnicą - ale wiadomo m.in., że znaczenie ma sposób, w jaki mózg wykorzystuje jeden z neuroprzekaźników – dopaminę, czasami nazywaną "cząsteczką nagrody".

Badacze donoszą teraz, że poziom witaminy D u matki może mieć kluczowe znaczenie dla dopaminowej gospodarki płodu, a przez to dla rozwoju jego mózgu. Do swoich naukowcy wniosków doszli po przeanalizowaniu laboratoryjnych hodowli neuronów prowadzonych z dodatkiem witaminy D oraz pod jej nieobecność. Zauważyli zależne od witaminy zmiany w różnicowaniu się neuronów oraz w zwiększoną produkcję dopaminy przy działaniu witaminy D.

- To jest pewny dowód na to, że witamina D wpływa na strukturalne różnicowanie się neuronów dopaminergicznych – stwierdza prof. Darryl Eyles, autor publikacji, która ukazała się na łamach "Journal of Neurochemistry".

Teraz on i jego współpracownicy sprawdzają, czy inne znane czynniki ryzyka, takie jak niedotlenienie matki czy infekcje, w podobny sposób wpływają na gospodarkę dopaminową.