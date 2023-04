- Ponad 1,5 mln zł - to wartość udzielonych świadczeń w 2022 r. w dentobusach — mobilnych gabinetach dentystycznych dla dzieci i młodzieży - przekazał w piątek, 31 marca, na Twitterze NFZ.

- Dentobus to w pełni wyposażony mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży. Dociera on do mniejszych miejscowości, w których nie ma stacjonarnego gabinetu stomatologicznego. Leczenie w nim jest bezpłatne. Podobnie, jak w gabinetach stacjonarnych, które mają umowę z NFZ - wyjaśniono.

Zakres świadczeń wykonywanych w dentobusie jest bardzo szeroki, niewiele mniejszy, niż w gabinecie stomatologicznym. Są to m.in. świadczenia takie jak: przegląd dentystyczny; ustalenie planu leczenia; badania kontrolne i okresowe; lakowanie zębów; fluoryzacja; wykonanie zdjęcia RTG; leczenie specjalistyczne, w tym leczenie próchnicy czy instruktaż higieny jamy ustnej, np. nauka prawidłowego szczotkowania zębów.

Jak podaje NFZ, podczas pierwszej wizyty dentysta przeprowadza badanie kontrolne oraz uczy dziecko prawidłowo dbać o zęby. Rodzice dostają szczegółową ocenę stanu zębów dzieci wraz z dalszymi zaleceniami. Mogą je zrealizować w innym gabinecie lub podczas następnej wizyty w dentobusie.

Aby skorzystać z dentobusu należy sprawdzić, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu dziecka oraz sprawdzić mapę postoju dentobusów. Następnie należy wpisać dziecko na listę oczekujących na wizytę w dentobusie i podpisać zgodę na leczenie dziecka.

Jeśli dentobus nie ma postoju w danej okolicy, należy zgłosić się do szkoły lub przedszkola dziecka i poprosić o zamówienie dentobusu u świadczeniodawcy. Kontakt do niego można znaleźć na stronie oddziału NFZ w danym województwie.

Harmonogram postojów dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę (czyli poradnię, przychodnię, szpital lub gabinet) we współpracy z oddziałem NFZ. Szkoły i przedszkola we własnym zakresie koordynują korzystanie z dentobusów na ich terenie.

Jak podaje NFZ, ubytki próchnicowe ma ponad 40 proc. dzieci w wieku 3 lat i ponad 90 proc. osób w wieku 18 lat.