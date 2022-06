Zapalenie wątroby o nieznanej etiologii u dzieci wykryto w wielu krajach, m.in. w Europie, USA i Izraelu. Podejrzewano, że mogą być one związane z jakimś zakażeniem - ale od razu zastrzegano, że nie doprowadza do nich jedno z wirusowych zapaleń wątroby, takich jak typu A, B, C lub inne. Zaczęto zatem podejrzewać, że przyczyną jest adenowirus. Z najnowszych badań wynika, że jest ono raczej odległym powikłaniem po Covid-19.

- Autorzy na podstawie badań sugerują, że zapalenie wątroby jest prawdopodobnie konsekwencją Covid-19. Objawy występowały dosyć długo po tej chorobie, co tłumaczy negatywne wyniki testów – wyjaśnia na Twitterze wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Największe jak dotąd badanie dotyczące tego zapalenia wątroby o nieznanej etiologii u dzieci przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Objęto nimi ponad 796 tys. dzieci w wieku od pierwszego roku do dziesięciu lat. Ponad 245 tys. z nich było zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w okresie od marca 2020 r. do marca 2022 r. Pozostałe ponad 550 tys. dzieci również chorowało na zakażenia układu oddechowego, ale nie były one związane z Covid-19.

Z porównania tego opublikowanego przez portal medRixiv wynika, że podwyższony poziom enzymów wątrobowych oraz bilirubiny stwierdzono u dzieci, które przeszły Covid-19. - Sugeruje to, że do ostrego zapalnie wątroby doszło u dzieci cierpiących na tę chorobę - zaznaczają autorzy badania. Zastrzegają się jednak, że konieczne są dalsze obserwacje.

Do podobnych wniosków skłaniają badania w Izraelu opublikowane przez „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition” w artykule „Long Covid-19 Liver Manifestation in Children”. Wykazały one, że odlegle powikłanie po tej chorobie w postaci zapalenia wątroby pojawia się średnio po 74 dniach (w okresie od 21 do 130 dni).

Wyjaśnia to dlaczego w testach PCR uzyskiwano negatywne wyniki u dzieci z tą chorobą wątroby. I nie wykryto zakażenia adenowirusem – stwierdza na Twitterze dr Zoe Hyde, epidemiolog z University of Western Australia.

W Izraelu badano pięcioro dzieci, dwoje było zaledwie kilkumiesięcznych, a kolejnych dwoje w wieku 8 lat, jedno skończyło 13 lat. Czworo z nich przeszło łagodnie Covid-19, a u jednego stwierdzono, że musiało być zakażone, na co wskazywały obecność w ich organizmie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Zdaniem izraelskich specjalistów obserwowane zmiany w wątrobie u tych dzieci są odległą reakcją po Covid-19, podobną do MIS-C – wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (występującego zwykle po kilku tygodniach od zakażenia wirusem SARS-CoV-2). Według nich innym wytłumaczeniem może być rozregulowanie układu immunologicznego na skutek zakażenia wywołanego przez Covid-19, na które nałożyła się infekcja adenowirusem.

Najczęstsze objawy ostrego zapalenia wątroby u dzieci to biegunki, nudności i wymioty. Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) twierdzi na swojej stronie internetowej, że większość chorych dzieci wyzdrowiała, ale cześć wymagała przeszczepu wątroby z powodu niewydolności tego narządu.