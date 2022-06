Podkreślono, że preparat Pfizera w technologii mRNA stosowany dotąd u dorosłych i nastolatków można bezpiecznie i skutecznie podawać także dzieciom od szóstego miesiąca życia do czterech lat.

Na podstawie przeprowadzonych dotąd badań nie wykryto jakichkolwiek nowych zastrzeżeń co do bezpieczeństwa tego preparatu u dzieci – stwierdzono w komunikacie. Oceniono, że jego skuteczność u dzieci w wieku do piątego roku życia sięgała 80,3 proc. w okresie, kiedy dominował bardziej zakaźny wariant Omikron – informuje Reuters.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków analizowała także szczepionkę mRNA przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Ocena wypadła podobnie. Eksperci FDA uznali, że również ten preparat jest bezpieczny dla dzieci i nastolatków od szóstego miesiąca do 17. roku życia. Stwierdzili, że u dzieci wywołuje on podobną reakcją odpornościową, jak u dorosłych.

- Dostępne dane potwierdzają skuteczność szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna w zapobieganiu objawowej postaci tej choroby u dzieci od szóstego miesiąca do 17. roku życia – twierdzą eksperci FDA. Podkreślają oni, że profil bezpieczeństwa tego preparatu jest taki sam u dzieci, jak i dorosłych. U najmłodszych częściej jedynie występuje gorączka po szczepieniu.

FDA zaznacza, że obydwie szczepionki Pfizera i Moderny bardzo rzadko mogą być wiązane z poszczepiennym zapaleniem mięśnia sercowego (myocarditis), szczególnie u młodych mężczyzn. Reuters informuje, że z tego powodu niektóre kraje europejskie ograniczyły zastosowanie u dzieci szczepionki przeciwko COVID-19 wytwarzanej przez firmę Moderna.

W USA preparat Pfizera zatwierdzono do użycia u dzieci od piątego roku życia. W maju 2022 r. ukazał się raport Centrum Prewencji i Kontroli Chorób w Atlancie. Stwierdzono w nim, że u dzieci w wieku 5-11 lat rzadziej dochodzi do zapalenie mięśnia sercowego po tym szczepieniu niż u nastolatków i młodych dorosłych mężczyzn. Zaznaczono też, że częstość tego powikłania jest nieznacznie większa od przypadków myocarditis w całej populacji.