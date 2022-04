Chorobę wykryto u 10-letniego dziecka; przyczyna jest wciąż nieznana.

Reklama

Na całym świecie zgłoszono około 170 przypadków ostrego zapalenia wątroby o nieznanym pochodzeniu. Przypadki zgłoszono m.in. w Wielkiej Brytanii (114), Hiszpanii (13), Izraelu (12), USA (9), Danii (6), Irlandii (mniej niż 5), Holandii (4), Włoszech (4 ), Norwegii (2), Francji (2) i Rumunii (1).

Wszyscy pacjenci byli w wieku od jednego miesiąca do 16 lat i wykazywali takie objawy, takie jak biegunka, wymioty i ból brzucha. 17 dzieci wymagało przeszczepu wątroby, a co najmniej jedno dziecko zmarło.

Wirusolog z Narodowego Instytutu Zdrowia Sciensano Steven Van Gucht nie jest zaskoczony, że choroba dotarła do Belgii. - Myślę, że w nadchodzących dniach lub tygodniach pojawią się nowe możliwe przypadki – powiedział telewizji VRT. - Teraz rozesłaliśmy również ostrzeżenie do lekarzy i specjalistów, że powinni zgłaszać możliwe przypadki. Każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu przypadków ostrego zapalenia wątroby, w tym u dzieci, więc samo w sobie nie jest to niczym niezwykłym - zaznaczył ekspert.

Istnieją różne formy zapalenia wątroby, nazwane od wariantu wirusa wywołującego tę postać: A, B, C, D i E. Przyczyna tego nowego tajemniczego zapalenia wątroby nie jest jeszcze znana, ale naukowcy są pewni, że nie jest to żaden z typowych wirusów zapalenia wątroby.

Reklama

Wiele osób jest nosicielami wirusa zapalenia wątroby, nawet o tym nie wiedząc, ponieważ czasami może upłynąć dużo czasu, zanim u kogoś pojawią się objawy. Infekcja jest ostra, jeśli trwa krócej niż sześć miesięcy. Jeśli infekcja trwa dłużej, nazywa się ją przewlekłym zapaleniem wątroby.

Reklama

- Zapalenie wątroby jest zawsze stanem zapalnym komórek wątroby – powiedział Hans Van Vlierberghe ze Szpitala Uniwersyteckiego w Gandawie (UZ Gent). - Zawsze jest tak samo w każdej formie, niezależnie od tego, czy masz to z powodu wirusa, otyłości, alkoholu, czy dziwnej reakcji na leki. Tu jednak nie wiemy, co jest przyczyną - zaznaczył ekspert cytowany przez "Brussels Times".

Podkreślił, że dopóki przyczyna nie zostanie zidentyfikowana, skuteczne leczenie choroby jest dużo trudniejsze: Dzięki leczeniu chcesz usunąć przyczynę. Ale jeśli nie wiesz, co to jest, to oczywiście jest to trudne do wyleczenia. To, co wtedy robimy, to leczymy objawy.

Chociaż WHO wymieniła adenowirusa jako możliwą przyczynę choroby, organizacja podkreśliła również, że trwa dochodzenia w sprawie czynnika sprawczego.

Adenowirusy są powszechnymi wirusami wywołującymi szereg chorób. Są szeroko rozpowszechnione i regularnie wywołują choroby zakaźne we wszystkich grupach wiekowych, powodując między innymi objawy przeziębienia, gorączkę, ból gardła, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc lub biegunkę.

Istnieje wiele różnych typów adenowirusów, więc ludzie mogą zarazić się więcej niż raz. Infekcje rzadko są poważne, a większość dzieci miała co najmniej jedną infekcję adenowirusową przed 10. rokiem życia. Ponadto te wirusy nie mają „sezonu” jak inne wirusy, co oznacza, że infekcje mogą wystąpić o każdej porze roku.

Infekcja adenowirusem nigdy wcześniej nie prowadziła do zapalenia wątroby u zdrowych dzieci. Dlatego WHO zastanawia się nad zwiększoną podatnością ze względu na słabsze krążenie adenowirusów podczas pandemii Covid-19, pojawienie się nowego adenowirusa lub połączenie z infekcją koronawirusem jako potencjalnymi przyczynami.

Ponadto nie znaleziono żadnego potencjalnego związku z żadną ze szczepionek przeciwko Covid-19, a także nie zidentyfikowano do tej pory żadnego innego epidemiologicznego czynnika ryzyka, takiego jak podróż za granicę. - Jest wiele pytań i niewiele odpowiedzi. Nie oznacza to, że nie powinniśmy traktować tego poważnie (...), ale nadal jest za wcześnie, aby się tym martwić - uważa Van Gucht.