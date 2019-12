- Jeżeli dawka leku jest w ramach przyjętego dawkowania, czyli nie jest wielokrotnie wyższa niż zalecana, to zanieczyszczenie jest bardzo niewielkie. To byłoby niebezpieczne, gdyby ktoś przyjmował dawkę dwukrotnie, czy trzykrotnie wyższą niż zalecana - powiedział prof. Czajkowski, pytany przez dziennikarzy o to, czy stosowanie metforminy w ginekologii jest bezpieczne.

O tym, że przyjmowana przez chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny, m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych, poinformował we wtorek wieczorem na swoich stronach internetowych "Dziennik Gazeta Prawna".

Minister Szumowski w środę na konferencji prasowej, zwołanej po spotkaniu z krajowymi ekspertami w tej sprawie podkreślił, że nie należy mówić o zanieczyszczeniu leków z metforminą. Zaznaczył, że wykryte substancje są efektem ubocznym syntezy, a szkodliwy związek (nitrozoaminy) występuje w ilościach śladowych.

Odnosząc się do tych informacji prof. Czajkowski wytłumaczył, że wykrycie szkodliwego związku chemicznego w metforminie to efekt procesu produkcyjnego. - Dlatego możemy podejrzewać, że nie jest to sytuacja, gdzie nagle doszło do zanieczyszczenia tą substancją. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że szkodliwy związek był obecny od wielu lat, tylko nikt nie badał do tej pory tego tak wnikliwie. - (Wykrycie - PAP) to efekt systematycznych badań Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency - PAP) - podkreślił.

Przypomniał, że w ginekologii stosuje się metforminę u pacjentek planujących ciążę i niektórych w ciąży, które mają zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Wspomaga ona leczenie niepłodności i - jak przyznał - nie wykazano do tej pory, by lek był szkodliwy, choć od wielu lat jest stosowany.

- Z naszego punktu widzenia metformina jest produkowana tak samo od lat i jej dobroczynne efekty są znane. Jest to lek do stosowania w ciąży i u kobiet otyłych, które planują ciążę. Zwiększa znacznie szansę zajścia w ciążę - wyjaśnił.

Zapytany o to, czy przepisałby metforminę pacjentce odpowiedział, że jeśli pacjentka nie będzie w ciąży, to powiem jej, by przyjmowała. Pokreślił jednak, że metformina nie jest zarejestrowana do stosowania dla kobiet w ciąży, dlatego też - tak jak każdy inny lek, który nie może być stosowany w ciąży - zaleca jej odstawienie. - Ale nie z powodu samego leku, tylko z braku rejestracji - dodał.