Ginekolog i położnik Grzegorz Południewski wyjaśnił, czy poród naturalny jest zdrowszy dla dziecka od cesarskiego cięcia. Jak wpływa na jego odporność?

- Mikrobiom, to hasło, które niedawno się pojawiło. Jest on specyficzny dla naszego gatunku. Poród naturalny przekazuje go w naturalny sposób naszemu dziecku. Po cięciu cesarskim, taka florę trzeba dziecku uzupełnić - powiedział specjalista.

Źródło: Agencja X-News