NFZ podał, że niedawno pojawił się nowy plan żywieniowy przygotowany dla kobiet z zespołem policystycznych jajników. Ponadto plan żywieniowy dla cukrzyków został rozbudowany o kolejne przepisy.

Portal oferuje: 11 planów żywieniowych opartych na diecie DASH (dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia). Portal daje możliwość indywidualnego doboru planu żywieniowego do preferencji użytkownika. Dzięki niemu można przygotować plan żywieniowy dla całej rodziny. Jest opcja listy zakupów do przepisów z planu żywieniowego. Zamieszczono w nim ponad 8 tys. przepisów opracowanych przez dietetyków. Jest też kilkadziesiąt filmów z poradami żywieniowymi i przepisami, a także artykuły z poradami na temat zdrowego odżywiania i e-booki z przepisami.

Bez logowania można pobrać bezpłatny jadłospis na 3 dni. Po założeniu konta użytkownik otrzymuje menu na 28 dni.

Stale rozwijamy nasz portal diety.nfz.gov.pl. Pojawiają się w nim nowe i praktyczne funkcjonalności. Poszerzamy również ofertę planów żywieniowych i bazę przepisów, w już dostępnych jadłospisach. To, co wyróżnia Diety NFZ, to przepisy przygotowane specjalnie dla osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi, np. dla osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, czy chorych na otyłość – wskazał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, cytowany w komunikacie NFZ.

Fundusz przekazał, że niedawno w portalu pojawiły się: nowe przepisy w planie DASH Cukrzyca oraz nowy plan żywieniowy DASH PCOS. Plan DASH PCOS powstał z myślą o kobietach ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników. W tej chorobie odpowiednia dieta może wspomóc leczenie i zmniejszyć ryzyko powikłań. Głównym założeniem tej diety jest zadbanie o zaopatrzenie organizmu w składniki odżywcze o działaniu przeciwzapalnym i niskim indeksie glikemicznym.

NFZ podał, że z portalu diety.nfz.gov.pl korzysta już ponad 780 tys. osób.

35 proc. użytkowników, którzy pobierają darmowe jadłospisy z portalu Diety NFZ, to osoby, których BMI (ang. Body Mass Index, czyli wskaźnik proporcji wzrostu do wagi.) jest prawidłowe. Oznacza to, że mimo prawidłowej wagi, chcą z nami dbać o swoje nawyki żywieniowe. 33 proc. użytkowników to osoby, które mają nadwagę. Z portalu korzystają także osoby z otyłością oraz niedowagą. - 48 proc. naszych użytkowników deklaruje, że ich aktywność fizyczna jest niska. A 25 proc. zaznacza jej całkowity brak – wskazał Fundusz.

Najwięcej użytkowników korzysta z planu żywieniowego Nadwaga i Otyłość (33,4 proc. wszystkich planów). Drugim najczęściej wybieranym planem jest Classic (31,3 proc. wszystkich planów). Użytkownicy coraz częściej decydują się też na rodzinny plan żywieniowy, dzięki któremu można przygotować zbilansowane posiłki dla całej rodziny.