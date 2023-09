- Co drugi wegetarianin decyduje się na dietę bezmięsną ze względów zdrowotnych.

- 70 proc. wegetarian poprawia sobie humor jedzeniem.

- Osoby na diecie wegetariańskiej częściej niż pozostali badani zamawiają makarony (29 proc. wegetarianie i 18 proc. reszta badanych) oraz dania kuchni azjatyckiej (40 proc. wegetarianie, 25 proc. pozostali ankietowani).

- Najczęściej wymienianą zaletą diety wegetariańskiej jest to, że jest ona zdrowa - uważa tak 62 proc. badanych, na to, że jest smaczna wskazuje 42 proc.

- Niemal połowa ankietowanych decyduje się na dietę bezmięsną, by zdrowo schudnąć.

- Więcej niż połowa osób na diecie wegetariańskiej zamawia obiad z dowozem do domu dla rodziny 1-2 razy w miesiącu, z czego aż 26 proc. wskazuje, że integruje to rodzinę.

Zdrowy styl życia i troska o naturalne środowisko są ważną częścią codzienności każdego z nas. Dieta wegetariańska, której międzynarodowy dzień obchodzony jest 1 października, to już nie tylko sposób żywienia, ale także manifestacja naszych przekonań i zrozumienia wpływu, jaki wywieramy na świat.

Według najnowszych dostępnych badań największą grupę wśród zwolenników wegetarianizmu stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat, w przedziale 18-65 lat osoby niejedzące mięsa stanowią aż 10 proc. Liczba wegetarian wzrosła w czasie pandemii, gdy - siedząc w domach w czasie lockdownu - mieliśmy więcej czasu na przygotowywanie i próbowanie nowych dań.

Dieta wegetariańska - zalety

Dieta bezmięsna odpowiada na specjalne potrzeby 31 proc. ankietowanych wegetarian, aż 35 proc. wskazuje, że to coś więcej niż żywienie, bo taki styl życia jest zbieżny z ich poglądami i wartościami. Jakie jeszcze korzyści płyną z wyłączenia produktów mięsnych z diety?

Przede wszystkim - wielokrotnie podkreślane przez ankietowanych - zdrowie. Wybierając wegetarianizm, chronimy serce przed chorobami i wysokim ciśnieniem krwi, poprzez eliminację nasyconych tłuszczów i cholesterolu.

Dieta ograniczająca spożycie mięsa wpływa korzystnie na sylwetkę - 43 proc. ankietowanych wybiera wegetarianizm chcąc zrzucić zbędne kilogramy.

Kwestia środowiskowa - nasze wybory żywieniowe bezpośrednio wpływają na kondycję planety.

Odkrywanie smaków świata - wegetarianizm to okazja do eksperymentowania z różnorodnymi kuchniami i daniami bazującymi na owocach, warzywach czy nabiale. Warto ponieść się kulinarnej przygodzie.

Dieta z dowozem do domu - wegetarianie częściej wybierają kuchnię azjatycką

Wegetarianie którzy wzięli udział w badaniu deklarują, że w przeciągu ostatnich 2 lat byli najczęściej na 1 bądź na 2 dietach - wskazało tak 57 proc. ankietowanych. W utrzymaniu diety pomocne okazały się aplikacje do zamawiania jedzenia, które - według 47 proc. badanych umożliwiają zamawianie różnorodnych potraw, dostosowanych do rozmaitych wymagań. Osoby niejedzące mięsa chętniej niż inne grupy zamawiają potrawy kuchni azjatyckiej (różnica 15 punktów procentowych) oraz makarony (różnica 11 punktów procentowych). Wegetarianie doceniają także siłę wspólnego celebrowania posiłków w gronie rodziny. 51 proc. ankietowanych zamawia obiad z dowozem do domu dla rodziny raz lub dwa razy w miesiącu. Aż co czwarty ankietowany wegetarianin jako powód zamawiania obiadu i wspólnego spożywania go wskazuje, że integruje to rodzinę.

Na poprawę humoru… pizza, na „cheat day” - chipsy

70 proc. wegetarian poprawia sobie humor jedzeniem. Najchętniej zamawiają pizzę (60 proc.), lody (49 proc.) i słodycze (48 proc.). Mimo deklaracji, że dieta bezmięsna to przede wszystkim zdrowie, także wegetarianom zdarzają się „cheat days” - czyli dni, gdy kwestie zdrowotne odchodzą na drugi plan, a ich miejsce zajmują słodycze i przekąski. Jak wynika z badania „Fakty na temat zwyczajów żywieniowych Polaków”, wegetarianie częściej niż pozostałe badane osoby jako „cheat meal” wykorzystują chipsy lub inne słone przekąski (odpowiednio 41 proc. i 27 proc. ankietowanych).

Jeśli brakuje czasu lub energii na przygotowanie zdrowego, wegetariańskiego posiłku, warto pamiętać, że wystarczy kilka kliknięć, by zasmakować ulubionych dań prosto z topowych restauracji, bez wychodzenia z domu. Dzięki usłudze Glovo, można zamówić potrawy dokładnie wtedy, gdy przyjdzie na to ochota. Warto się zrelaksować i zaczekać na dostawę - jedząc zdrowo i różnorodnie.

Badanie wykonano w formie ankiety internetowej wspomaganej komputerowo (CAWI) w okresie od 27 czerwca do 6 lipca 2023 r. na próbie 2000 pełnoletnich Polaków.

Źródło informacji: Glovo