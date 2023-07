Reklama

Dieta karniwora, jak sama nazwa sugeruje (carnivore – po angielsku: mięsożerca), opiera się na spożywaniu wyłącznie produktów zwierzęcych lub pochodzących od zwierząt. Jednocześnie eliminuje się lub ogranicza rośliny w diecie. Jej zwolennicy zamiast owoców, warzyw, zbóż, roślin strączkowych, orzechów czy nasion, zalecają spożywanie większej ilości mięsa, nabiału, drobiu i jaj.

Dieta paleo, ketogeniczna i karniwora - co je łączy?

Twórcą tego rodzaju diety jest Shawn Baker, były lekarz ortopeda. W 2019 roku wydał książkę „Carnivore Diet”, w której opisuje swoje doświadczenia z tą dietą. Jak wyjaśniał, zaczął stosować ją z powodu bólów stawów i braku postępów w kształtowaniu sylwetki. Postanowił zacząć stosować modele żywienia odnoszące się do diet pierwotnych, takich jak stosowali je nasi praprzodkowie. Przeszedł od diety paleo (o wysokim spożyciu owoców, warzyw, ryb, jajek, nieprzetworzonego chudego mięsa i orzechów, przy jednoczesnym niskim spożyciu produktów mlecznych, zbóż i roślin strączkowych i eliminacji soli oraz cukru), przez keto (dieta ketogeniczna polegająca przede wszystkim na spożywaniu tłuszczy i rezygnacji z węglowodanów), do diety opartej wyłącznie na mięsie.

W swojej książce twierdzi, że dieta karniwora pomaga w łagodzeniu bólów stawów i poprawia funkcjonowanie układu trawiennego, a także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Na razie nie ma zbyt wielu przekrojowych publikacji naukowych na temat tej diety, a te, które istnieją, zazwyczaj opierają się na oddzielnych raportach. Jak pisze amerykański magazyn „Marie Clare” na swojej stronie internetowej, przykładowo w badaniu z 2021 roku opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Current Developments in Nutrition” badacze zapytali dwa tysiące osób stosujących dietę karniwora o ich stan zdrowia.

Jak działa dieta karniwora?

Uczestnicy zwracali uwagę przede wszystkim na wysoki poziom zadowolenia z diety i poprawę ogólnego samopoczucia.

Naukowcy zauważyli jednak, że poziom cholesterolu LDL u uczestników był znacznie podwyższony. Inne badania wskazują, że diety o niskiej zawartości błonnika, w tym dieta karniwora, zwiększają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych.

Dietetyk Sophie Medlin w rozmowie z „Marie Claire” podkreśliła, że dla większości osób eliminacja węglowodanów i błonnika z diety nie jest bezpieczna. Dodatkowo, jej zdaniem jest mało prawdopodobne, aby taka dieta odzwierciedlała rzeczywiste nawyki żywieniowe naszych przodków. - Sugerowanie, że nasi przodkowie nie spożywali roślin jako głównej części swojej codziennej diety, jest absurdalne – zaznacza.

Dieta karniwora popularna wśród mężczyzn

"Dieta karniwora zyskała na popularności – zwłaszcza wśród mężczyzn – w ostatnich latach” – przyznaje Medlin. Dodaje jednocześnie, że to przekonanie ”jest jednak zupełnie sprzeczne z tym, co pokazały dziesięciolecia badań nad żywieniem”.

- Naukowo udowodniono, że spożywanie dużej ilości roślin i produktów pełnoziarnistych oraz ograniczenie czerwonego mięsa redukuje ryzyko chorób serca i wielu nowotworów – zaznacza dietetyczka. Potwierdzają to badania opublikowane w 2019 roku przez Światową Organizację Zdrowia. WHO wykazała, że spożywanie większej ilości błonnika, pochodzącego z pełnoziarnistych płatków, makaronu, chleba, orzechów i roślin strączkowych, obniża ryzyko chorób serca i przedwczesnej śmierci. Klucz do zrównoważonej diety leży w dążeniu do zbilansowanego spożycia węglowodanów, białka i tłuszczu przy każdym posiłku

- Mięso samo w sobie nie dostarcza nam pełnej gamy niezbędnych składników odżywczych, w tym witaminy C, której niedobór prowadzi do szkorbutu – zwraca uwagę Sophia Medlin.

Jej zdaniem choć część osób, które przeszły na dietę mięsożercy, twierdzą, że jest ona optymalna, że pomaga schudnąć i łagodzi bóle stawów, nie ma wciąż naukowego potwierdzenia tych twierdzeń. Istnieje jednak około 50 lat badań naukowych sugerujących, że dążenie do zrównoważonego spożycia węglowodanów, tłuszczów i białka, a także konsumpcja dużej ilości owoców i warzyw bogatych w błonnik, jest najlepszym rozwiązaniem dla zachowania optymalnego zdrowia.