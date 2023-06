Badania na grupie 200 osób w wieku od 50 do 70 lat przeprowadzili naukowcy z Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) oraz Universitat Oberta de Catalunya (UOC) w Barcelonie (Hiszpania).

Dieta odgrywa kluczową rolę w chorobach układu krążenia. Karotenoidy to bioaktywne związki występujące w żółtych, pomarańczowych i zielonych owocach i warzywach, takich jak marchew, szpinak, sałata, pomidory, słodkie ziemniaki, brokuły, melony kantalupa, papryka, mango, papaja, morele i dynie. Karotenoidy są potencjalnie zdolne do zwalczania miażdżycy.

- Jednak przeprowadzone do tej pory badania nie były rozstrzygające, a nawet wydawało się, że podawane jako suplement mają szkodliwy wpływ – wyjaśniła kierująca pracami prof. Gemma Chiva Blanch.

200 objętych badaniem osób wchodziło w skład kohorty DIABIMCAP. Mierzono w ich przypadku dwa parametry: stężenie karotenoidów we krwi oraz obecność blaszek miażdżycowych w tętnicy szyjnej.

Miażdżyca to gromadzenie się tłuszczów – głownie „złego” cholesterolu (LDL) na wewnętrznych ściankach naczyń krwionośnych, co utrudnia krążenie krwi. Powstałe blaszki miażdżycowe zwężają naczynia krwionośne, co utrudnia przepływ krwi. Co gorsza, blaszki te mogą pękać i tworzyć zakrzepy, które utrudniają przepływ krwi. W rezultacie może dojść do zawału mięśnia sercowego (gdy krew nie dociera do serca) lub udaru niedokrwiennego (jeśli krew nie dociera do mózgu).

- Z badania wynika, że im większe stężenie karotenoidów we krwi, tym mniejsze obciążenie miażdżycą, szczególnie u kobiet. (...) Możemy więc potwierdzić, że dieta bogata w owoce i warzywa, a tym samym w karotenoidy, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia – wskazała prof. Chiva Blanch.