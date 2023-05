Gluten to rodzaj białka występującego naturalnie w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie i ich pochodnych. Jest odpowiedzialny za elastyczność i kleistość ciasta, co sprawia, że jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym do produkcji chleba, makaronów, ciast, a także w wielu innych produktach.

Dla większości osób gluten nie stanowi problemu zdrowotnego i może być spożywany bezpiecznie. Jednak dla osób cierpiących na celiakię, nietolerancję glutenu lub nadwrażliwość na gluten, spożywanie tego białka może powodować różnorodne objawy i szkodzić ich zdrowiu. Celiakia jest autoimmunologiczną chorobą, w której spożycie glutenu prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego i utrudnia wchłanianie składników odżywczych. Osoby z celiakią muszą całkowicie unikać glutenu w swojej diecie. Oto najlepsze przepisy na zdrowe i smaczne dania bezglutenowe. Nietolerancja glutenu, znana również jako nadwrażliwość na gluten, jest stanem, w którym spożywanie glutenu powoduje objawy podobne do celiakii, ale nie jest to choroba autoimmunologiczna. Objawy nietolerancji glutenu mogą obejmować bóle brzucha, wzdęcia, biegunkę, zmęczenie i inne dolegliwości. Dla osób, które nie mają celiakii ani nietolerancji glutenu, nie ma konieczności unikania glutenu w diecie. Jednak ostatnio popularność diety bezglutenowej wzrosła, a niektórzy ludzie zdecydowali się na rezygnację z glutenu z innych powodów, takich jak przekonanie o jego wpływie na zdrowie, próba zmniejszenia zapalenia lub poprawa trawienia. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że dieta bezglutenowa może być trudna do zrównoważenia i wiązać się z ograniczeniem pewnych składników odżywczych, dlatego zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub dietetykiem przed wprowadzeniem takiej diety.