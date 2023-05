Amerykańskie wytyczne dotyczące diety (DGA) zalecają od 1,5 do 2,5 filiżanki (300-500 ml) owoców dziennie. Obecnie dorośli i dzieci w USA nie osiągają tego celu – spożywają tylko około połowy zalecanej porcji owoców dziennie.

Reklama

Bogaty w składniki odżywcze arbuz jest obfitym źródłem witaminy C, zawiera też witaminę B6 i dużo wody (92 proc.), przy zaledwie 80 kaloriach na porcję o objętości 2 filiżanek (około 400 ml).

Reklama

Naukowcy przeanalizowali dane z badania National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Stwierdzono, że ogólna jakość diety była wyższa w przypadku osób regularnie spożywających arbuzy, przy czym owoce te mogą zwiększyć spożycie składników odżywczych i ogólną jakość diety zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Jak wynika z badania, konsumenci arbuzów spożywali więcej błonnika pokarmowego, magnezu, potasu, witaminy C i witaminy A, a także likopenu i innych karotenoidów, natomiast mniej cukrów dodanych i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Reklama

Autorka badania, Kristen Fulgoni, przedstawi wyniki podczas dorocznego zjazdu American Society for Nutrition, który odbędzie się w dniach 22-25 lipca 2023 r. w Bostonie.

Kolejne badanie, również opublikowane na łamach "Nutrients", opiera się na wcześniejszych pracach w tej dziedzinie badań, które wskazywały, że suplementacja sokiem z arbuza chroni funkcje naczyniowe przy podwyższonym poziomie cukru we krwi.

Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą kontrolowane placebo zostało przeprowadzone na Louisiana State University. Praca miała na celu przetestowanie wpływu codziennego spożywania soku z arbuza przez 2 tygodnie.

Obserwowano zwłaszcza potencjalnie korzystny wpływ L-cytruliny i L-argininy – dwóch związków występujących w arbuzie – na biodostępność tlenku azotu i zmienność rytmu serca.

- Zdajemy sobie sprawę, że chociaż wielkość próby była niewielka (18 zdrowych młodych mężczyzn i kobiet) i potrzebne są dalsze badania, ta praca stanowi uzupełnienie zbioru dowodów potwierdzających korzyści z regularnego spożywanie arbuza dla zdrowia sercowo-metabolicznego. Jest on bogatym źródłem przeciwutleniaczy, witaminy C i likopenu – z których wszystkie mogą pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny i odgrywać rolę w zapobieganiu chorobom serca – powiedział dr Jack Losso, profesor Louisiana State University’s School of Nutrition and Food Sciences.

Oba badania były finansowane przez Krajową Radę Promocji Arbuza (National Watermelon Promotion Board).