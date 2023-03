Reklama

Aby schudnąć, należy jeść mniej i więcej się ruszać, ale jednocześnie nie doprowadzić do pogorszenia stanu odżywienia oraz zdrowia. W celu weryfikacji szczegółów, które Polakom przychodzą do głowy podczas myślenia o odchudzaniu, przeprowadzono obszerny sondaż.

Nadwaga i otyłość w Polsce

Wiele wskazuje na to, że otyłość i jej powikłania to nie jest już tylko problem krajów wysoko rozwiniętych, skąd przybyły do środkowej Europy fast-foody, wiele słonych i słodkich przekąsek, czy niekoniecznie zdrowe napoje gazowane. W przeprowadzonym przez SKLEP SFD na początku 2023 roku badaniu sondażowym "Jak odchudzają się Polacy? Jakie metody odchudzania stosują?" wykazano, że z ponadnormatywną masą ciała w Polsce zmaga się 44,8% osób - 12,1% w przypadku otyłości oraz 32,7% w przypadku nadwagi.

Wykazała to analiza wskaźników BMI (body mass index) uczestników badania, czyli wskaźników opisujących proporcję masy ciała do wzrostu podniesionego do kwadratu. Co ciekawe, jeśli chodzi o subiektywną ocenę własnej masy ciała, spośród 57,2% respondentów, którzy określili swoją masę jako zbyt wysoką, znalazły się nawet osoby z niedowagą.

Polaków sposoby na odchudzanie

Standardowymi założeniami diety odchudzającej jest utrzymywanie deficytu kalorycznego, czyli spożywanie mniejszej ilości kalorii, niż organizm potrzebuje, a także dbanie o to, aby nie doszło do niedoborów niezbędnych substancji odżywczych o funkcjach regulacyjnych, takich jak białka, kwasy tłuszczowe, witaminy, składniki mineralne, czy błonnik.

Jakie diety odchudzające, formy aktywności i suplementy wybierają Polacy?

Według przebadanych Polaków najbardziej odpowiednią dietą do spełnienia tych założeń jest dieta roślinna (w tym diety wegetariańskie), po którą w czasie odchudzania sięgnęłoby prawie 33% osób.

Przy wyborze suplementów respondenci kierowali się bardziej stanem odżywienia, aniżeli związkami ułatwiającymi odchudzanie (np. poprzez stymulację układu nerwowego). Zarówno osoby z niedowagą, jak i otyłością wybrałyby w pierwszej kolejności preparaty witaminowo-mineralne (odpowiednio: 65 i 40%).

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to najpopularniejsze okazały się formy aktywności niewymagające sali i sprzętu treningowego, czyli ruch na świeżym powietrzu, w tym jazdę na rowerze, spacery i bieganie (odpowiednio: 57, 50 i 47%). Niestety nie przekłada się to na skalę występowania nadmiernej masy ciała.

Przyszłe perspektywy zdrowotne

Chociaż sporo osób w Polsce zmaga się z nadwagą i otyłością, to nie każdy „reprezentant” tych grup BMI dąży do utraty masy ciała. Warto jednak do tego zachęcać, gdyż głęboka i długotrwała otyłość grozi chorobami skracającymi życie. Są to choroby trudne do leczenia, takie jak zaburzenia nastroju czy nowotwory, zatem nie ma na co czekać, ponieważ przyszłe perspektywy nie są optymistyczne.

Źródło: https://sklep.sfd.pl/blog-1/Jak_odchudzaja_sie_Polacy_Jakie_metody_odchudzania_stosuja_Raport_z_badania-blog1129.html