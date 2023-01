Czy jednak znaczy to, że kobiety w ciąży muszą zupełnie unikać ulubionych napojów: kawy i herbaty, bez których wiele nie wyobraża sobie codzienności? Nie – ale pod warunkiem bardzo uważnego wyboru napoju. Bo choć zarówno kawa, jak i herbata, są już dostępne w wersjach bezkofeinowych, to zdecydowanie zdrowszym wyborem będzie napój herbaciany. Dlaczego?

Nie każdy wie, że nawet kawa promowana jako „bezkofeinowa”, pomimo swojej nazwy i tak zawiera ten negatywny dla rozwoju dziecka składnik: filiżanka o pojemności 240 ml ma w sobie około 3 mg kofeiny. Dodatkowo kawa – również ta bezkofeinowa – odwadnia. A według zaleceń Instytutu Matki i Dziecka kobiety w ciąży powinny w ciągu doby wypijać od 2 do 2,5 l płynów i kawy, także tej bezkofeinowej, nie powinniśmy zaliczać do codziennej dawki płynów.

Z pewnością przyszłe mamy powinny zrezygnować z klasycznych herbat parzonych „na gorąco”, bo obojętnie czy będzie to herbata czarna czy zielona, ten sposób przygotowania powoduje, że do naparu zawsze uwalnia się kofeina. Najszybciej „oddają” ją tzw. herbaty ekspresowe: jest to związane z tym, że ich susz jest bardzo „zmielony” i rozdrobiony, przez co woda wypłukuje z nich substancje znacznie szybciej. Z przeciętnej torebki ekspresowej herbaty zalanej wrzątkiem, cała kofeina wydostaje się po około 7 minutach (poziom je rozpuszczalności jest bardzo wysoki: to około 66 g/100 ml.