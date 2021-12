Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek oraz ich bliscy będą mogli posłuchać wykładów na temat roli odpowiedniej diety w terapii PChN w czwartek 16 grudnia o godz. 10.00, podczas bezpłatnego webinaru. Aby do niego dołączyć, należy zarejestrować się na stronie: https://dlazdrowianerek.com/.

Reklama

Na przewlekłą chorobę nerek cierpi w Polsce ok 4,2 mln osób, z czego aż 90 proc. nie wie o tym i nie leczy się. W początkowej fazie PChN może nie dawać żadnych specyficznych objawów, przez co najczęściej wykrywa się ją już na zaawansowanym etapie. W początkowym stadium można ją stosunkowo łatwo leczyć, dzięki wdrożeniu odpowiedniej terapii farmakologicznej oraz diety.

- Nieleczona choroba postępuje najczęściej bezobjawowo i doprowadza do całkowitej niewydolności nerek. Na tym etapie chory musi być poddawany dializie lub przejść przeszczepienie nerki - komentuje cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP prof. Stanisław Niemczyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Z danych, które podaje ekspert wynika, iż liczba osób dializowanych rośnie o około 1,8 proc. rocznie i wynosi minimum 6,5 tys. osób.

Dializoterapia ma na celu przejęcie funkcji niesprawnych nerek – usuwania wody z organizmu oraz produktów przemiany materii, w tym związków toksycznych. Jej wdrożenie może się jednak wiązać z licznymi powikłaniami i obniża jakość życia pacjenta. W zależności od stanu pacjenta dializa odbywa się od jednego do trzech razy w tygodniu, a jedna sesja może trwać 3-6 godzin. Poprzedza ją przygotowanie, polegające na założeniu cewnika lub wykonaniu tzw. przetoki tętniczo-żylnej. Pacjenci dializowano są zmuszeni do przeorganizowania życia i dostosowania go pod częste zabiegi. Same powikłania po dializie znacząco wpływają na jakość życia i możliwość funkcjonowania, a także przyczyniają się do pogorszenia stanu psychicznego.

- Opóźnianie leczenia dializami pozwala pacjentom na prowadzenie w miarę normalnego życia, ich codzienność nie jest uzależniona od regularnych wizyt w szpitalu, ponadto nie odczuwają negatywnych efektów tego leczenia. Dlatego, we wczesnym stadium PChN bardzo istotne jest doprowadzenie do zatrzymania postępu choroby, a w przy tym do opóźnienia dializ. Można to osiągnąć dzięki wprowadzeniu leczenia zachowawczego opierającego się na specjalistycznej diecie, przyjmowaniu przepisanych leków oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia - tłumaczy prof. Niemczyk.

Każdy etap PChN charakteryzuje się innym zapotrzebowaniem na zwiększenie lub ograniczenie niektórych produktów. - Dzięki połączeniu odpowiedniej diety z właściwym postępowaniem farmakologicznym otrzymujemy odpowiednie leczenie zachowawcze, w czasie którego warto zwrócić szczególną uwagę na konieczność ograniczenia podaży białka – wyjaśnia dr Aleksandra Rymarz z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowego Instytutu Medycznego. Jak dodaje, ograniczenie białka w diecie pacjenta wraz z odpowiednią dawką ketoanalogów aminokwasów umożliwia odroczenie leczenia nerkozastępczego o kilka do kilkunastu miesięcy. Z kolei po rozpoczęciu dializoterapii ryzyko zgonu u osób stosujących taką terapię w okresie przedializacyjnym jest istotnie niższe.

Podczas spotkania prelegenci pogłębią temat żywienia specjalistycznego, jako elementu wspierającego terapię pacjenta z przewlekłą chorobą nerek, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań o najbardziej interesujące ich kwestie. Wśród wykładowców znajdą się: konsultant krajowy ds. nefrologii prof. Ryszard Gellert, dietetyk kliniczny - Paulina Meksuła z Wojskowego Instytutu Medycznego praz psycholog Ludmiła Kosińska. O szczególnie ważnym obszarze wsparcia, jakim jest wsparcie pacjentów, opowie przedstawiciel nowo utworzonego stowarzyszenia dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – „Dla Zdrowia Nerek” - Piotr Łojko, który sam z chorobą nerek zmaga się ponad 4 lat.