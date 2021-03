Odpowiednia dieta może przyczynić się do polepszenia pracy mózgu. Co jeść i pić, by mieć umysł jak brzytwa?

Zapytaliśmy lekarza rodzinnego - Michała Domaszewskiego o to, co powinno znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie. Reklama - Najważniejsze jest regularne picie wody. W badaniach naukowych odkryto, że 8 szklanek wody dziennie potrafi poprawić pracę naszego mózgu o 30 proc. - wyznał. - Nasz mózg ma jedno paliwo i jest to glukoza - dodał. Gdzie ją znajdziemy?