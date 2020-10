Odporność - o co tyle szumu?

Pod tym pojęciem kryje się cały układ odpornościowy człowieka. W jego skład wchodzą grasica, szpik kostny, śledziona, węzły chłonne oraz liczne tkanki limfatyczne. Dzięki zdolności do rozpoznania struktur obcych i własnych, uczenia się, a także zapamiętywania, układ immunologiczny pełni jedną z najważniejszych funkcji, jaką jest ochrona organizmu przed patogenami. Warto pamiętać, że rola układu immunologicznego w sezonie jesienno-zimowym jest kluczowa. Im lepsza będzie nasza odporność, tym większa szansa, że ewentualną infekcję przejdziemy łagodnie.

- Najważniejsze jest to, aby dieta była urozmaicona. Im bardziej różnorodnie jemy, tym większa szansa, że dostarczymy sobie wszystkich składników, których potrzebujemy, aby odporność działała tak, jak trzeba. To co jest równie ważne, to unikanie tzw. „śmieciowego jedzenia”, które dostarcza dużych ilości cukrów prostych, soli, tłuszczów trans, działających na naszą niekorzyść. Są to m.in. słodycze, fast foody, przekąski typu chipsy czy krakersy – mówi Sylwia Snopek, dietetyk, ekspertka cateringu dietetycznego Pomelo.

Kiedy przygotowujemy dla siebie posiłki samodzielnie, bardzo często wybieramy po prostu to, co nam najbardziej smakuje lub to, co akurat mamy pod ręką. To pierwsza i podstawowa różnica pomiędzy „naszym” odżywaniem, a profesjonalnie ułożoną przez specjalistów dietą. Taką, która zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, w szczególności te związane z odpornością.

Profesjonalnie, czyli jak?

Planując naszą dietę, musimy pamiętać o tym, że układ odpornościowy działa najlepiej w zerowym bilansie energetycznym. Znaczy to tyle, że ilość energii dostarczanej jest równa ilości zużywanej. Jest to istotne nie tylko w kontekście naszej masy ciała, ale także funkcjonowania naszego mózgu. Bilans energetyczny wpływa na całe ciało, zaczynając od pracy układu nerwowego i pokarmowego, przez równowagę hormonalną, a na samopoczuciu kończąc. Zbyt duża liczba spożywanych kalorii, to krótka droga do otyłości. Dieta wysokokaloryczna wpływa na stan flory bakteryjnej, co potęguje jej negatywne działanie. Natomiast zbyt małe spożycie kalorii lub niedobory substancji odżywczych, skutkują niedożywieniem, co z kolei prowadzi do zaniku tkanki limfatycznej, obniżenia liczby limfocytów T oraz funkcji fagocytarnych neutrofili. Wszystko to prowadzi do zwiększonego ryzyka infekcji. Jednocześnie dieta nie może być dla nas karą ani obowiązkiem. Chodzi przecież o to, aby znaleźć złoty środek pomiędzy zdrowiem a rozkoszom płynącą z jedzenia. Wszystko zatem wydaje się być proste, wystarczy skomponować dietę w której możemy sobie pozwolić na pokrywanie naszego zapotrzebowania kalorycznego.

A co jeśli musimy zredukować masę ciała, to czy będzie to miało wpływ na naszą odporność? Jeśli zdecydujemy się na drakońską dietę opartą na wielu restrykcjach kalorycznych, wtedy nasz układ immunologiczny znów poczuje się zagrożony. Dlatego tak ważne dla naszego zdrowia jest dbanie o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia.

Daj sobie pomóc

Co robimy z zepsutą pralką lub samochodem, który nagle odmawia posłuszeństwa? Co jeśli przestaje działać nasz smartfon lub co gorsza, tracimy dostęp do Internetu? Niemal natychmiast kierujemy się po pomoc do specjalisty. Skoro zatem tak bardzo dbamy o nasze elektroniczne organizmy, może najwyższa pora zadbać wreszcie o siebie, i w kwestii żywienia także zaufać specjalistom? Jaka dieta będzie dla nas odpowiednia?

Jedną z podstawowych zasad zdrowego żywienia jest spożywanie jak największej ilości warzyw i owoców. Instytut Żywności i Żywienia wskazuje, ze muszą one stanowić przynajmniej połowę składu posiłków , w proporcji trzy czwarte warzyw i jedną czwartą owoców, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Każdego dnia nasza walka z czasem o choćby jedną dodatkową godzinę doby sprawia, że zapominamy o prostych składnikach, które budują naszą odporność. Co ważne, o odporności nie możemy myśleć dopiero wtedy, gdy dopada nas infekcja. Budowanie jej, to tak samo jak w przypadku odchudzania – długotrwały proces, zaś jego efekty zobaczymy w sytuacji, kiedy najbardziej będziemy jej potrzebować.

Wybierz właściwie

Dieta a trendy

Najnowsze badania pokazały, że niemal 26 proc. Polaków, ograniczyło w ostatnich miesiącach spożycie mięsa. Zwiększenie ilości warzyw i owoców w diecie wiąże się dostarczaniem do organizmu większej ilości błonnika pokarmowego, potasu, magnezu i witaminy C. W społeczeństwie od dawna funkcjonuje przekonanie, że codzienna obecność mięsa w diecie daje siłę i zdrowie. Czy rzeczywiście tak jest?

- Najświeższe badania naukowe pokazują co innego. Osoby, które nie jedzą mięsa żyją dłużej, a śmiertelność z powodu chorób układu krążenia występuje u nich o 25 proc. rzadziej. Co więcej, u osób na diecie bezmięsnej rzadziej stwierdza się nowotwory jelita grubego i prostaty – mówi Sylwia Snopek, dietetyk, ekspertka cateringu dietetycznego Pomelo.

