Odżywiać się zdrowo, by nie przytyć i dobrze spać - takie rady dla Włochów, zamkniętych drugi miesiąc w domu z powodu pandemii ma krajowy Instytut Zdrowia. Zachęca ich do tego, by czas kwarantanny wykorzystali na to, aby zatroszczyć się o swoje zdrowie.

“Odżywianie w czasie kryzysu Covid-19” - to tytuł dostępnego w internecie poradnika Instytutu, przeznaczonego dla milionów Włochów w narodowej kwarantannie. Eksperci przekonują w nim, że warto poświęcić więcej czasu na przygotowanie posiłków i zmianę nawyków żywieniowych. Reklama Ponieważ, jak dodają, wiele osób ma mniej zajęć i znacznie więcej czasu spędza w domu, może go też poświęcić na troskę o to, by dania były zrównoważone i by wprowadzić zasady zdrowego odżywiania: duże śniadania i lżejsze kolacje. Te przyzwyczajenia pozwolą dobrze się wysypiać - przypominają. Nie można przesadzać z tłuszczem, cukrem i żywnością przetworzoną - dodają specjaliści. Kolejne zalecenie to nie wypełniać kredensów, szafek, stołów i biurek do pracy w domu słodkimi i słonymi przekąskami.