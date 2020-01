Reklama

– Za to odpowiada nasza sytość sensorycznie specyficzne – powiedziała psychodietetyk Magdalena Błaszczyk.

– Jeżeli nasze zmysły – wzrok, węch, smak – odbierają słone danie, no to one się nasycają. W związku z czym nasze receptory, które odpowiadają za słodki smak, są gotowe przyjąć posiłek – dodała.