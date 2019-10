Gościem w popularnej kawalerce Łukasza Jakóbiaka był Jakub Mauricz. Jednym z poruszonych podczas rozmowy tematów był post przerywany, czyli intermittent fasting.

- To w zasadzie odwzorowanie tego, co działo się w średniowieczu. Może być bardzo fajnym narzędziem - powiedział.

- Sam wielokrotnie wykorzystuję go jako pewien reset dla układu odpornościowego, ale trzeba pamiętać, że to tylko narzędzie. Jeżeli u kogoś 3h bez jedzenia to już burczący brzuch, to to jest antymetoda - dodał.

