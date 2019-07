- Kofeina stosowana w odpowiedzialny sposób jest bardzo zdrowa. Ludzie, którzy piją dwie filiżanki kawy dziennie faktycznie żyją dłużej niż ci, którzy nie spożywają kofeiny. Kofeina podnosi odporność, zmniejsza objawy choroby Parkinsona, opóźnia rozwój Alzheimera i zwiększa wydolność wątroby. Spożywanie kofeiny powoduje wiele korzyści dla zdrowia. Wiemy to od dawna. Problem pojawia się jednak, gdy nadużywamy kofeiny. Kiedy dostarczasz jej zbyt wiele, to organizm się do niej przyzwyczaja i jej korzystne działanie znika - powiedział Harley Pasternak.

Źródło: Agencja X-News