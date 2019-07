Niezapomniany wieczór panieński

Za kilka tygodni wychodzisz za mąż? Suknia ślubna i welon wybrane, kwiaty i dekoracje ślubne zamówione, pozostaje tylko zaplanować niezapomniany wieczór panieński. Niewątpliwie organizacja takiej imprezy to bardzo duże wyzwanie. W końcu to ostatnia noc przyszłej panny młodej na wolności, dlatego warto zadbać o to, by na długo pozostała w pamięci. Organizując przyjęcie warto wziąć pod uwagę gusta wszystkich zaproszonych oraz preferencje głównej gwiazdy wieczoru. Obok zaplanowanych atrakcji w stylu sesji zdjęciowej czy wyjścia do klubu, bardzo ważne jest menu. Jeśli nie wiecie, jakie danie powinno zagościć tej nocy, sprawdźcie kilka podpowiedzi. Przy wspólnych pogawędkach i lampce szampana możecie zajadać się np. dietetycznym sushi po polsku lub mini wrapami z granatem. Sprawdźcie, jak je przygotować.

Sushi po polsku

Składniki:

• 1 opakowanie polędwicy królewskiej light marki Konspol

• 2 kwaszone ogórki

• serek śmietankowy

• 2 avocado

• opcjonalnie: sos sojowy

Przygotowanie:

Polędwicę królewską light marki Konspol kroimy na grubsze, podłużne plasterki, a następnie smarujemy je serkiem śmietanowym. Avocado obieramy, wyjmujemy pestkę i kroimy w paski. Ogórki również kroimy w paski. Warzywa układamy na szynce po czym całość zwijamy w sushi. Tak przygotowane podajemy z sosem sojowym.

Dietetyczne mini wrapy z granatem

Składniki:

• kilka placków tortilli

• 1 opakowanie polędwicy wędzonej z kurczaka NATURA marki Konspol

• 1 opakowanie serka śmietankowego

• kilka liści roszponki

• 1 granat

• pieprz i sól

Przygotowanie:

Placki tortilli smarujemy serkiem śmietankowym, a następnie układamy na nich plasterki polędwicy wędzonej z kurczaka NATURA marki Konspol oraz liście roszponki. Granat przekrajamy na połowę i wyjmujemy z niego ziarna, którymi następnie posypujemy placki tortilli. Placki ciasno zwijamy w rulony. Na koniec kroimy je w kawałki wpinając w każdy wykałaczkę.