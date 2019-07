- Jeżeli ktoś liczy kalorie, to nie powinien się obawiać, że jak zje jajko, to przytyje. Średniej wielkości jajko to tylko 80 kalorii. Należy raczej obawiać się dodatków, typu majonez - mówi dietetyk dr Marcin Mandryk.

Podkreśla, że podczas przygotowywania jajek należy zwracać uwagę na czas ich gotowania. - Na pewno nie należy przekraczać czasu 10 minut, optymalnie to 4 do 5 minut. Najzdrowsze jajka to jajka na miękko. Najzdrowsze, czyli takie, które podczas przygotowywania nie tracą wartości odżywczych - dodaje.