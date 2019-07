Kalorie w konkretnych dawkach alkoholu

Każdy z nas na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że alkohole są tuczącymi napojami. Najczęściej są one całkowicie zakazane w dietach. Dlatego też osoby dbające o linię, powinny szczególnie na nie uważać.

Zanim udamy się na imprezę suto zakrapianą alkoholem, warto dowiedzieć się, ile kalorii zawierają różne rodzaje alkoholi. Poniżej przedstawiamy zestawienie kaloryczne w różnych dawkach i rodzajach alkoholu:

wódka czysta (40 ml) – 110 kcal,

wino czerwone wytrawne (120 ml) – 50 kcal,

wino czerwone słodkie (120 ml) – 150 kcal,

wino białe wytrawne (120 ml) – 75 kcal,

szampan (100 ml) – 75 ml,

piwo ciemne – 200 kcal,

piwo jasne (500 ml) – 150 kcal,

rum (40 ml) – 150 kcal,

gin (40 ml) – 110 kcal,

whisky (40 ml) – 100 ml,

brandy (40 ml) – 112 kcal,

adwokat (40 ml) – 128 kcal.

A co z drinkami? Są kolorowe, słodkie i... niestety kaloryczne. Oto przykłady drinków wraz z ilością kalorii:

Mohito – ok. 200 kcal,

Cuba Libre – 160 kcal,

Cosmopolitan – ok. 150 kcal,

Pinacolada – ok. 180 kcal,

Long Island Ice Tea – ok. 290 kcal.

Kiedy wybieramy drinki, zwróćmy uwagę na to, ile rodzajów alkoholi zostało do nich użytych. Jeśli jest ich kilka, możemy być pewni, że jest on bardzo kaloryczny. Istotne są również dodatki. Śmietanka, likier, lody – to wszystko sprawia, że drink jest bardziej tuczący. Co w takim razie wybrać? Dla osób odchudzających się najlepsze będą te najprostsze, z najmniejszą ilością składników.

Coś na przegryzkę

Idąc na imprezę, powinniśmy również wziąć pod uwagę to, że oprócz alkoholu będą tam również różne inne napoje i przekąski. O ile drinka czy likier możemy wypić „bez niczego”, to czysta wódka wymaga popicia lub przegryzienia czegoś. W przeciwnym razie może to dla nas skończyć się bardzo nieprzyjemnie.

Jeśli dbamy o linię i zwracamy uwagę na to, by nie przesadzić z kaloriami danego dnia, postarajmy się popijać alkohol naturalnymi sokami, a na przegryzkę nie wybierać chipsów czy fast foodów. Kanapka z pełnoziarnistego chleba, z chudą wędliną i warzywami może doskonale zastąpić popularne przekąski.

Jeśli impreza, to taneczna

Kaloryczność alkoholu może być dla niektórych przerażająca. Tak naprawdę każda ilość alkoholu, nawet wina czy piwa, jest tucząca. Czy wobec tego powinniśmy zupełnie zrezygnować z wyskokowych trunków? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że kalorie, które przyjęliśmy wraz z alkoholem, możemy szybko spalić. W jaki sposób? Oczywiście w tańcu. Jeżeli planujemy wypić coś z przyjaciółmi podczas domówki, warto również pomyśleć o miejscu do tańczenia. Możemy też wybrać się większą grupą do klubu. W tańcu możemy spalić nawet 400 kcal w godzinę.

Jeżeli jednak jesteśmy na restrykcyjnej diecie, lepiej całkiem zapomnieć o alkoholu. Nawet niewielka jego ilość jest w stanie zniweczyć nasze wielotygodniowe starania. Napoje z procentami sprawiają, że spowalnia się trawienie. Ponadto przyczyniają się one do odkładania tkanki tłuszczowej, co z czasem może doprowadzić do otyłości bądź nadwagi. Zanim więc wypijemy kolejnego drinka, zastanówmy się, czy na pewno warto to robić.