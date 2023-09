U chorych na cukrzycę typu 2 dochodzi do zmian strukturalnych w mózgu, a im dłuzej trwa choroba, tym są one większe – potwierdza badanie, które publikuje pismo „Annals of Clinical and Translational Neurology”.

Naukowcy z Michigan University (USA) doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu danych zebranych w grupie 51 Indian Pima chorych na cukrzycę typu 2. Średnia wieku badanych wyniosła nieco ponad 48 lat. Wśród Indian Pima cukrzyca typu 2 pojawia się wcześniej i jest częstsza niż w innych populacjach – cierpi na nią nawet 50 proc. osób z tej grupy etnicznej przed 50. rokiem życia.

Do badania zmian strukturalnych i czynnościowych ich mózgów wykorzystano rezonans magnetyczny (MRI) oraz testy pamięciowe i językowe, opracowane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH). Jest to zestaw testów o nazwie NIH Toolbox Cognitive Battery. Zebrano też dane na temat innych zaburzeń metabolicznych u badanych osób, w tym dane na temat otyłości.

Dzięki obrazowaniu mózgu naukowcy wykazali, że w porównaniu z osobami zdrowymi - u pacjentów dłużej chorujących na cukrzycę typu 2 średnia grubość kory mózgu była zmniejszona, podobnie jak objętość istoty białej. Odnotowano również większą objętość tzw. zmian hiperintensywnych w MRI w istocie białej, które są tożsame z jej uszkodzeniem.

Zdaniem badaczy zmiany strukturalne w mózgach osób chorych na cukrzycę typu 2 potwierdzają, że choroba ta ma długofalowy negatywny wpływ na zdrowie mózgu, dlatego tak ważne są działania profilaktyczne, które mogą jej zapobiec lub opóźnić jej rozwój.

Dodatkowe testy wykazały natomiast, że zdolności poznawcze u osób z cukrzycą typu 2 nie różniły się wyraźnie od ich rówieśników bez tego schorzenia. - Chociaż nie stwierdziliśmy pogorszenia zdolności poznawczych w testach NIH Toolbox, może to nie oddawać całej sytuacji. Sam fakt, że odnotowaliśmy negatywne zmiany w mózgu pacjentów, dostarcza dowodów potwierdzających potrzebę wczesnych badań w kierunku zaburzeń poznawczych u chorych na cukrzycę typu 2 po to, by poprawić opiekę nad nimi oraz jakość ich życia - skomentował główny autor pracy dr Evan Reynolds.

W badaniu zaobserwowano ponadto, że powikłania cukrzycy, takie jak przewlekła choroba nerek, czy uszkodzenie nerwów (neuropatia cukrzycowa) oraz naczyń krwionośnych, również ma związek ze zmianami strukturalnymi w mózgu. Pozostaje to w zgodzie z wcześniejszymi obserwacjami tego samego zespołu badawczego, że powikłania cukrzycy zwiększają częstość zaburzeń poznawczych niemal 2,5-krotnie u osób w wieku 40-60 lat.

Współautorka pracy dr Eva Feldman oceniła, że wyniki uzyskane przez jej zespół dają podstawy do szerzej zakrojonych, długofalowych badań, które pomogą zrozumieć, jak chorzy na cukrzycę mogą zachować zdrowie mózgu.

Kamila Szewczyk