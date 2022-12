Jak podają rządowe statystyki, w Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln dorosłych. W latach 2013-2018 zachorowalność (liczba nowych przypadków na jednostkę czasu) u dorosłych wzrosła o prawie 14 proc. Najczęstsza, obejmująca aż 90-95 proc. przypadków postać to cukrzyca typu 2.

Reklama

Jak też przypominają naukowcy z Vanderbilt University Medical Center, choruje coraz więcej młodych osób. Badacze donoszą jednak, że ryzyko można zmniejszyć już przy pomocy regularnego chodzenia.

- Zbadaliśmy w ogólnej populacji związki między fizyczną aktywnością i cukrzycą typu 2 z pomocą nowoczesnego podejścia. Wykorzystaliśmy dane z noszonych na ciele czujników połączonych ze zdrowotną bazą danych - mówi dr Andrew S. Perry, autor publikacji, która ukazała się na łamach „The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

- Zauważyliśmy, że ludzie, którzy spędzają więcej czasu na jakiejkolwiek aktywności fizycznej mieli mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Nasze dane wskazują na istotne znaczenie w tym względzie ruszania się każdego dnia - podkreśla.

Reklama

Jego zespół przeanalizował informacje pochodzące z urządzeń Fitbit noszonych przez ponad 5,5 tys. uczestników i uczestniczek All of Us Research Program. W programie tym badane są sposoby usprawniania spersonalizowanej opieki medycznej. 74 proc. przeanalizowanej grupy stanowiły kobiety, a średni wiek wyniósł 51 lat.

Badacze odkryli m.in., że osoby o średniej dziennej liczbie kroków osiągającej nieco powyżej 10 tys. były o 44 proc. mniej zagrożone cukrzycą, niż te, które dziennie pokonywały tylko 6 tys. kroków.

W dalszych badaniach chcą przyjrzeć się bardziej zróżnicowanym populacjom.