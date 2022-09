Niedostateczne dbanie o zdrowie, a także cukrzyca typu 2 - nawet gdy działają osobno, zwiększają ryzyko pojawienia się demencji - przypominają naukowcy z University of Glasgow. Jak jednak zwracają uwagę, do tej pory nie było jasne, czy tzw. zdrowy styl życia może zmniejszyć zagrożenie u osób z cukrzycą.

Jak zapobiec demencji?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół z Glasgow przeanalizował dane na temat 450 tys. osób uczestniczących w projekcie UK Biobank. To obszerny, długofalowy brytyjski program sprawdzający wpływ genetycznych i środowiskowych czynników na rozwój różnych chorób. Średnia wieku uwzględnionych w analizie uczestników wyniosła 55 lat, a czas obserwacji średnio 9 lat.

Na początku tego okresu wszyscy byli wolni od demencji. Jednak na końcu problemy tego rodzaju miało aż 5 proc. ochotników. W swojej analizie naukowcy wzięli pod uwagę m.in. czas poświęcany na oglądanie telewizji, na sen, poziom aktywności fizycznej, spożycie alkoholu, palenie, spożycie przetworzonego i czerwonego mięsa, owoców, warzyw, tłuszczów z ryb. Na tej podstawie przypisali badanych do trzech grup - z najzdrowszym trybem życia, umiarkowanie zdrowym oraz niezdrowym.

Zarówno obecność cukrzycy typu 2, jak i niezdrowy tryb życia zwiększały zagrożenie demencją. Osoby z najgorszymi nawykami były w sumie, aż o 65 proc. bardziej zagrożone niż te o nawykach najzdrowszych. Jednocześnie zdrowe przyzwyczajenia wyraźnie zmniejszały ryzyku wśród chorych na cukrzycę.

W tym przypadku osoby o najzdrowszym trybie życia były o 45 proc. mniej zagrożone niż te o najmniej zdrowym.

- Przestrzeganie obecnych zaleceń żywieniowych, aktywności fizycznej oraz snu to klucz do dobrego zdrowia i może pomóc w obniżeniu ryzyka demencji u osób z cukrzycą - mówi dr Carlos Celis-Morales.

- Na demencję nie ma obecnie leku, więc zapobieganie jest szczególnie istotne - dodaje Jirapitcha Boonpor, współautorka badania przedstawionego w trakcie The European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting.

Demencje dotykają ok. 1 proc. populacji, a po 85 roku życia - aż 25 proc. Szacuje się, że w Polsce z ich powodu cierpi ok. 400 tys. osób. Najczęstszą postacią jest choroba Alzheimera - obejmuje od 60 do 65 proc. przypadków.