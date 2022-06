- Cukrzyca typu 1 jest najczęstszym typem cukrzycy rozpoznawanym u dzieci i młodzieży. Na typ 1 choruje ponad 90 proc. cukrzycowych pacjentów pediatrycznych – przekazała w poniedziałek, 27 czerwca, w komunikacie Agencja Badań Medycznych, dodając, że 27 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Cukrzyca to choroba metaboliczna. Jej głównym objawem jest hiperglikemia, czyli duża ilość glukozy we krwi. Proces autoimmunologiczny prowadzi do wyniszczenia komórek beta wysp trzustkowych, odpowiadających za produkcję insuliny. Efektem, jak wyjaśnia ABM, jest utrata zdolności wydzielania insuliny. Nieprawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy powoduje zaburzenie czynności i niewydolność narządów. Cały czas nie jest znana skuteczna metoda prewencji tej choroby.

ABM przekazała, że naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracują nad terapią, której celem jest zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z cukrzycą typu 1, co zapewni bardziej stabilny przebieg choroby poprzez lepsze wyrównanie metaboliczne. W badaniu wezmą udział dzieci w wieku od 10 do 17 lat.

Jednoczesne występowanie cukrzycy i ADHD

Agencja przekazała także informacje o jednoczesnym występowaniu cukrzycy i ADHD. - Wiele dzieci z ADHD cierpi na towarzyszące choroby przewlekłe. ADHD współistniejące z cukrzycą typu 1 upośledza kontrolę metaboliczną, zwiększa ryzyko zagrażających życiu ostrych powikłań cukrzycy, hospitalizacji, a także odległych powikłań przewlekłych. Ponadto ADHD współistniejące z cukrzycą często pozostaje niezauważone – wyjaśniła.

W związku z tym prowadzony będzie projekt LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs. metylfenidat. Jego celem jest zidentyfikowanie dzieci z cukrzycą typu 1 i wcześniej nierozpoznanym ADHD, które będą mogły być rekrutowane do badania klinicznego

W ramach badania zoptymalizowana zostanie terapia ADHD u ok. 150 pacjentów z ADHD i T1D. Ich rodzice otrzymają dostęp do warsztatów opartych na treningu behawioralnym. Badanie kliniczne oceni również bezpieczeństwo i skuteczność dwóch leków w terapii ADHD: metylfenidatu oraz lisdeksamfetaminy. Pierwszy z nich jest refundowanym lekiem w leczeniu ADHD u dzieci, drugi natomiast nową cząsteczką, niedostępną na polskim rynku. Proponowane badanie zwiększy zatem dostępność do tego innowacyjnego preparatu dla pacjentów w Polsce – wyjaśniła cytowana w komunikacie dr hab. n. med. Agnieszka Butwicka, główna badaczka projektu.

Jak podkreślono, realizacja projektu pozwoli na koordynację opieki diabetologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, a wyniki badania będą stanowić podstawę do stworzenia algorytmów postępowania w psychiatrii konsultacyjnej i codziennej, ambulatoryjnej opiece nad dziećmi z ADHD i cukrzycą typu 1.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest 27 czerwca, wtedy, kiedy odkryto insulinę – lek, dzięki któremu cukrzyca z choroby nieuleczalnej stała się chorobą przewlekłą. 14 listopada został ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Cukrzycy (ang. World Diabetes Day).