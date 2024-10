W Polsce problem jest już widoczny, gdyż trzech na pięciu dorosłych zmaga się z nadmierną masą ciała, a co czwarty jest otyły.

Otyłość- zagrożenie dla zdrowia

Otyłość to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla zdrowia. Wyniki raportu NFZ wskazują na ogromne koszty, jakie generuje leczenie powikłań związanych z otyłością, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie czy choroby układu ruchu. W 2023 roku leczenie konsekwencji tej choroby kosztowało NFZ ponad 3,8 miliarda złotych.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, która nieleczona ma tendencję do nawrotów i postępuje, prowadząc do wielu groźnych komplikacji zdrowotnych. Czynniki, które przyczyniają się do rozwoju otyłości, są różnorodne i obejmują zarówno czynniki środowiskowe (nieodpowiednie nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej), jak i psychologiczne (niskie poczucie własnej wartości, depresja), hormonalne oraz genetyczne.

Kiedy możemy mówić o otyłości?

Rozpoznanie otyłości często opiera się na wskaźniku masy ciała (BMI), który wskazuje, czy masa ciała pacjenta jest prawidłowa. Wynik powyżej 24,9 oznacza, że należy wprowadzić zmiany w stylu życia, przede wszystkim w diecie i aktywności fizycznej.

Skutki nieleczonej otyłości są bardzo poważne i obejmują wzrost ryzyka wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe, niektóre nowotwory oraz problemy z układem ruchu. Dodatkowo, osoby z otyłością często zmagają się z problemami psychicznymi, takimi jak depresja i poczucie wykluczenia społecznego.

Edukacja społeczeństwa kluczowa

Kluczowe w walce z otyłością jest zrozumienie, że jest to choroba, a nie kwestia braku dyscypliny. Edukacja społeczeństwa na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz promocja aktywnego stylu życia są niezbędne, aby zmniejszyć skalę tego problemu. Programy takie jak Diety NFZ, które promują zdrowe odżywianie, mogą odegrać ważną rolę w profilaktyce i leczeniu otyłości.

Ważne jest także, aby zrezygnować ze stygmatyzacji osób zmagających się z nadwagą i otyłością, gdyż wiele z nich nie ma wpływu na wszystkie czynniki, które przyczyniają się do ich stanu. Skuteczna walka z otyłością wymaga nie tylko leczenia jej skutków, ale również zrozumienia jej przyczyn i kompleksowego wsparcia pacjentów.