Demencja - to może być pierwszy objaw

Demencja to nie jest jedna konkretna choroba. To postępująca degeneracja mózgu i utrata funkcji poznawczych. Głównie objawia się problemami z pamięcią i koncentracją, zaburzeniami mowy, a także zmianami w zachowaniu i osobowości. Większości kojarzy się z utratą zdrowia psychicznego, ale pierwsze objawy mogą dotyczyć zmian fizycznych.

Eksperci podkreślają, że pierwszymi niepokojącymi sygnałami mogą być zmiany w mobilności osoby chorej na demencję. Dr Tim Rittman, specjalista ds. neurologii i neuropatologii na Uniwersytecie Cambridge, mówi, że osoby cierpiące na demencję mogą wykazywać zmiany w sposobie chodzenia, mogą mieć problemy z koordynacją i stabilnością.

"Niektóre rodzaje demencji mogą powodować objawy związane z ruchem. Mogą dotknąć chorego, zanim wystąpią problemy z pamięcią i rozumowaniem" - zaznacza w artykule dla Alzheimer’s Research UK.

"Oznaki, na które należy zwrócić uwagę, to m.in. zmiany w sposobie chodzenia, trudności z koordynacją, postępująca niestabilność lub sztywność kończyn" - dodaje.

Jest kilka rodzajów demencji. W niektórych z nich problemy z chodzeniem mogą być bardziej widoczne. To chociażby otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie czołowo-skroniowe (FTD). W tym drugim przypadku sztywne, powolne ruchy mogą przypominać te widoczne w chorobie Parkinsona.

Demencja - inne objawy

Demencja stała się jedną z chorób cywilizacyjnych. Na choroby otępienne choruje coraz więcej osób na całym świecie. Obecnie jest to około 55 mln. Do 2050 r. ta liczba ma się potroić i wzrosnąć do 152 mln. W Polsce demencja dotyczy 400-500 tys. mieszkańców. Najczęstszą postacią jest choroba Alzheimera, obejmuje 60-70 proc. przypadków.

Choroby otępienne zazwyczaj dotykają osoby po 65. roku życia. Wiele czynników ryzyka jest niezależnych od nas (genetyka, wiek, występowanie chorób w rodzinie), ale jest też grupa elementów związanych ze stylem życia. To m.in. zbyt dużo żywności przetworzonej w diecie, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, stres i izolacja społeczna.

