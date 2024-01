Krztusiec, znany również jako koklusz, to zakaźna choroba dróg oddechowych wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis. Choroba ta charakteryzuje się napadami silnego kaszlu, który może trwać wiele tygodni. W 2022 roku GUS odnotował 371 zachorowań na krztusiec, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2021.

Krztusiec jest szczególnie groźny dla niemowląt i małych dzieci, ponieważ może prowadzić do poważnych powikłań, w tym problemów z oddychaniem, zapalenia płuc, a nawet zgonu. Jakie objawy daje koklusz i na czym polega profilaktyka?

Krztusiec – jakie są objawy?

Jakie są objawy krztuśca? Objawy kokluszu zależą przede wszystkim od fazy zakażenia. W pierwszej fazie (kataralnej) występują objawy podobne do zwykłego przeziębienia takie jak katar, kichanie, kaszel i podwyższona temperatura ciała. W drugiej fazie (nazywanej paroksysmalną) występują napady silnego kaszlu, często z charakterystycznym "szczekającym" dźwiękiem aż do wyczerpania powietrza w płucach. Zdarza się, że kaszel jest tak silny, że może prowadzić do wymiotów. W trzeciej fazie (rekonwalescencji), kaszel stopniowo słabnie. Proces chorobowy może trwać wiele tygodni.

Jak można się zarazić kokluszem?

Czy krztusiec jest zaraźliwy? Tak, koklusz jest bardzo zaraźliwy. Ryzyko zachorowania w przypadku osoby wrażliwej na zarażenie wynosi powyżej 80 procent. Zarazić można się przede wszystkim drogą kropelkową przebywając niedaleko osoby zakażonej, która kaszle i kicha.

Jak zapobiegać zarażeniu kokluszem? Istotne są szczepienia przeciwko krztuścowi

W uniknięciu zakażenia kokluszem kluczowe są szczepienia. To jeden z najważniejszych środków ochrony przed krztuścem. Szczepionki przeciwko krztuścowi są skutecznym środkiem zapobiegawczym i z tego względu zaleca się, by dzieci i dorośli byli szczepieni zgodnie z zaleceniami lekarza i programem szczepień. Szczepienia przeciwko krztuścowi są powszechnie dostępne i zalecane w wielu krajach.

Niezwykle istotna jest także higiena rąk - regularne mycie rąk wodą i mydłem po kontakcie z osobą kaszlącą, przed posiłkami i po powrocie do domu z miejsc publicznych, a także unikanie dotykania twarzy – zwłaszcza oczu, nosa i ust rękami, szczególnie gdy nie są czyste. Dzięki temu możesz skutecznie zapobiec przeniesieniu bakterii na błony śluzowe.