AIDS może zostać wyeliminowane do 2030 r.

Elton John spotkał się w Westminster z członkami obu izb tamtejszego parlamentu. Powiedział, że zwycięzca kolejnych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii może doprowadzić do całkowitego wyeliminowania AIDS do roku 2030.

Nawiązał do prowadzonego od kilkunastu miesięcy programu profilaktycznego polegającego na testach opt-out (zgoda na jego przeprowadzenie jest domyślna, chyba że pacjent wyraźnie odmówi) na obecność wirusa HIV na oddziałach ratunkowych. Do tej pory takie rutynowe badania były prowadzone na 34 brytyjskich SOR-ach, teraz decyzją rządu dołączy 46 kolejnych placówek. Przeprowadzane są również testy przesiewowe na obecność wirusowego zapalenie wątroby typu B i C.

Program ruszył pilotażowo w kwietniu ubiegłego roku, przede wszystkim w Londynie, ale także na trzech oddziałach w Manchesterze oraz w Blackpool i Brighton. W tym czasie zbadano ponad 1,4 mln próbek, u 4 tys. wykryto zakażenia wirusem HIV.

"Wiele osób żyjących z wirusem HIV nie wie, że go ma. Może upłynąć wiele lat, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, dlatego ważne jest, aby poddać się testom, kiedy pojawia się możliwość. HIV jest obecnie długotrwałym stanem chorobowym, który można opanować. Jeśli wynik będzie pozytywny i podejmiesz leczenie, będziesz mógł pozostać w dobrym zdrowiu" - czytamy na ulotce informacyjnej jednego ze szpitali.

Zdaniem ekspertów w Anglii żyje ponad 4,5 tys. osób z niezdiagnozowanym wirusem HIV.

AIDS da się pokonać

- Dzięki rutynowym testom wiele osób jest wcześniej diagnozowanych, a to oznacza zmniejszenie przenoszenia wirusa HIV, mniej chorób i zgonów. Według szacunków ekonomistów zajmujących się zdrowiem NHS zaoszczędzi dzięki takiej polityce 50 mln funtów – powiedział Sir Elton John.

- Usłyszeć od sekretarza stanu, że program zostaje rozszerzony o obszary o wysokim wskaźniku rozpowszechnienia wirusa HIV, o 46 nowych oddziałach ratunkowych w lokalnych szpitalach w całej Anglii, o ponaddwukrotnym zwiększeniu liczby testów na obecność wirusa HIV, to naprawdę wspaniała wiadomość - dodał muzyk.

- Ktokolwiek wygra następne wybory parlamentarne, może przyczynić się do położenia kresu AIDS na całym świecie do roku 2030. Zaczynamy tu, w domu. W Wielkiej Brytanii liczba nowych zdiagnozowanych przypadków zakażenia wirusem HIV spadła o 46 proc. od szczytowego roku 2015 - zaznaczył. Podkreślił, że jego kraj może być pierwszym na świecie, który pokona wirusa HIV, dzięki czemu wypełni założenia ONZ w tej sprawie i wskaże właściwą ścieżkę reszcie świata.

- Sir Elton jest niezłomnym orędownikiem walki z HIV i AIDS od 40 lat. Jego wysiłki pomogły zdestygmatyzować tę chorobę, promować edukację i zapewnić kluczowe wsparcie osobom dotkniętym chorobą, czyniąc go prawdziwym przywódcą w dążeniu do celu, jakim jest położenie kresu AIDS - powiedział Lindsay Hoyle, spikera Izby Gmin.